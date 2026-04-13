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Hindi Newsबॉलीवुड60s में कैबरे, 70s में पॉप और 90s के रिमिक्स....जब आशा भोसले ने तोड़ी थी हर परंपरा; बदल दिया था बॉलीवुड का म्यूजिक!        

60s में कैबरे, 70s में पॉप और 90s के रिमिक्स....जब आशा भोसले ने तोड़ी थी हर परंपरा; बदल दिया था बॉलीवुड का म्यूजिक!        

ASHA BHOSLE: भारतीय सिनेमा संगीत के इतिहास में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो सिर्फ गाने नहीं गातीं, बल्कि एक दौर की कहानी को कहती हैं. ऐसी ही एक महान आवाज आशा भोसले हैं, जिन्होंने 60 के दशक के कैबरे से लेकर 90 के दशक के रिमिक्स तक, हर जनरेशन के ट्रेंड और तौर-तरीकों में खुद को ढाला और बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री की दशा बदल दी. आइए एक नजर उनके संगीत के सफर पर डालते हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:04 AM IST
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60s में कैबरे, 70s में पॉप और 90s के रिमिक्स....जब आशा भोसले ने तोड़ी थी हर परंपरा; बदल दिया था बॉलीवुड का म्यूजिक!        

ASHA BHOSLE: भारतीय सिनेमा संगीत के इतिहास में जब भी किसी वर्सेटाइल और एक्सपेरिमेंटल सिंगर की बात होती है, तो सबसे ऊपर नाम आशा भोसले (ASHA BHOSLE) का लिया जाता था. लेकिन अब सुरों की मल्लिका की मधुर आवाज हमारे जिंदगी में सिर्फ एक याद बनकर रह गई है. 12 अप्रैल, 2026 की दोपहर महान गायिका आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. इस खबर के सामने आते ही पूरे देश में शोक की लहर फैल गई, जिसके बाद उनके साथी सिंगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों ने और उनके करोड़ों चाहने वाले फैंस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. वहीं आज शाम, सोमवार 4 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी.

92 साल की महान सिंगर आशा भोसले ने अपने सिंगिंग करियर में अब तक कई तरह के अलग-अलग फॉर्मेट के गाने गाए, जिन्हें हर जनरेशन के लोगों ने पसंद किया. 1960 के दशक में आशा भोसले को सेकंड ग्रेड सिंगर माना जाता था, क्योंकि उस समय के बड़े कंपोजर बड़े बजट की फिल्मों और लीड हीरोइन रोल की आवाज के लिए सिर्फ लता मंगेशकर या गीता दत्त को ही साइन करते थे. खबर अभी अपडेट की जा रही है...

कैबरे को आशा ने समझा ऑपर्च्युनिटी 
आशा जी को उस दौर में ऐसे गाने ऑफर किए जाते थे जो या तो कैबरे डांस होते थे या ऐसे गाने जिन्हें बड़ी दीदी लता गाने से इनकार कर देती थीं. लेकिन उन्होंने इस फॉर्मेट या गानों को कभी इन्सल्ट नहीं, बल्कि ऑपर्च्युनिटी समझा. वहीं उस दौर में कैबरे गानों को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन आशा भोसले ने अपनी आवाज के जादू से इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया. 

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आशा भोसले- ओपी नैयर ने बदली कैबरे म्यूजिक की दशा
लेकिन उनके करियर में बड़ा टर्निंग प्वाइंट उस समय आया, जब उनकी मुलाकात जादुई म्यूजिशियन ओपी नैयर से हुई. वो मात्र एक ऐसे बड़े म्यूजिशियन थे, जिन्होंने लता मंगेशकर जैसे बड़े कलाकार के साथ कभी काम नहीं किया था. क्योंकि वो एक ऐसी आवाज की तलाश कर रहे थे, जिसमें शरारत, चार्म और मॉडर्निटी हो और ये सब उन्हें आशा भोसले में मिला. इस जोड़ी ने मिलकर क्लब और कैबरे म्यूजिक को मैनस्ट्रीम में ला खड़ा कर दिया और ‘पिया तू अब तो आजा’ (Piya Tu Ab To Aaja) जैसे गाने को लोग आज भी उसी एनर्जी के साथ सुनते हैं. 

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पॉप म्यूजिक और फ्यूजन में आशा का कमाल
1970 का दशक आते-आते आशा भोसले ने खुद को एक नए अंदाज में पेश किया. ये वो दौर था जब इंडियन सोसायटी और यंग जनरेशन में तेजी से बदलाव आ रहे थे और म्यूजिक भी इस बदलाव से बच नहीं पाया. यही वो समय था, जब आशा भोसले ने अपनी आवाज में कई बदलाव किए और क्लासिकल म्यूजिक में वेस्टर्न पॉप का टच डाला, जिसके बाद आशा भोसले ने अपने स्टाइल से रिजेक्टेड गानों को ट्रेंडसेटर में बदल दिया. इसी दौर में आर डी बर्मन के साथ उनकी पार्टनरशिप ने पॉप और फ्यूजन म्यूजिक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जिससे ‘दम मारो दम’ (Dum Maaro Dum) सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का प्रतीक बन गया.

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90s के रीमिक्स से यंग जनरेशन को किया इंप्रेस 
इसके बाद 80 और 90 का दशक आया, जहां बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में तकनीकी बदलाव देखने को मिले. सिंथेसाइजर, डिस्को और बाद में रिमिक्स का दौर शुरू हुआ. कई पुराने सिंगर इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए, लेकिन आशा भोसले ने एक बार फिर खुद को साबित किया. 90 के दशक में उनके गानों के रिमिक्स वर्जन यंग जनरेशन के बीच काफी पॉपुलर हुए. उनका एल्बम ‘जनम समझा करो’ (Jaanam Samjha Karo) इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे उन्होंने नई जनरेशन के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखी.

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आशा भोसले ने हर स्टाइल को अपनाया
आशा भोसले की खासियत सिर्फ उनकी आवाज ही नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और एक्सपेरिमेंट करने की ताकत भी रही है. जहां उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने अपने ट्रेडिशनल और मधुर गीतों के लिए फेमस थीं. वहीं आशा ने हर उस स्टाइल को अपनाया, जिसे उस समय काफी जोखिम भरा माना जाता था. उन्होंने ये साबित किया कि संगीत में कोई भी जॉनर छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि कलाकार की प्रेजेंटेशन उसे खास बनाती है.

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