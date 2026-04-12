Asha Bhosle News: आशा भोसले की आंखों के सामने बेटे-बेटी ने तोड़ा दम, बच्चों को खोने के बाद भी नहीं टूटीं ताई

भारतीय संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जो सिर्फ अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपने निजी जिंदगी के संघर्षों से भी लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना लेते हैं. ऐसी ही एक कहानी है महान सिंगर आशा भोसले की है, जिनकी जिंदगी उतार-चढ़ाव, दर्द और हिम्मत से भरी रही थी. बता दें, 12 अप्रैल 2026 रविवार को आशा भोसले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली है. सिंगर को एक दिन पहले ही अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे. उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे और बेटी की मौत देखी थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था. महाराष्ट्र के सांगली में जन्मीं आशा भोसले का बचपन शुरू से ही संगीत के माहौल में बीता था, लेकिन छोटी ही उम्र में उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के निधन ने उनके परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया.

परिवार के खिलाफ लिया शादी का फैसला

आशा भोसले और उनकी बहन लता मंगेशकर को आर्थिक तंगी के चलते कम उम्र में ही काम शुरू करना पड़ा. महज 16 साल की कम उम्र में आशा भोसले ने अपने से काफी बड़े गणपतराव भोसले से शादी की थी. इस फैसले ने परिवार में काफी हंगामा खड़ा कर दिया और रिश्तों में दूरियां ला दीं. हालांकि, समय के साथ सब ठीक हुआ, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी काफी मुश्किलों के साथ गुजरी थी.

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प्रेगनेंसी में सुसाइड करने की करी थी कोशिश

आशा भोसले जितनी मन की शांत और प्यार भरी मुस्कान के साथ सभी से बात किया करती थीं, उतनी ही उनके पति कठोर थे. सिंगर के पति के कठोर व्यवहार के कारण उनकी मानसिक और शारीरिक रूप काफी बिगड़ गई थी. आगे चलकर हालात इतने बिगड़ गए कि उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान ही सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन भगवान की दया से वो बच गईं. इस घटना के बाद उन्होंने साल 1960 में अपने पति से तलाक ले लिया और बाद में संगीतकार आर डी बर्मन से शादी कर घर बसा लिया.

2012 में बेटी ने की आत्महत्या

आशा भोसले की जिंदगी का मुश्किल दौर यहीं नहीं खत्म हुआ, साल 2012 में उनकी बेटी वर्षा भोसले ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सिंगर को पूरी तरह से झकझोर दिया. उनकी बेटी ने 2012 में सुसाइड कर ली, इसके 3 साल बाद उनके बेटे हेमंत भोसले का कैंसर से निधन हो गया. इतने दुख और संघर्ष के बावजूद ताई ने हार नहीं मानी और अपने दर्द को अपनी आवाज में छुपा लिया. आज भी उनका नाम संगीत जगत की सबसे महान गायिकाओं में गिना जाता था.