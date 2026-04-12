Asha Bhosle Last Rites: पंचतत्व में विलीन होंगी आशा भोसले, जानें कब, कहां और कितने बजे होगा अंतिम संस्कार

Asha Bhosle Last Rites: बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. अस्पताल में उनका इलाज इमरजेंसी मेडिकल सेंटर में चल रहा था. वह आईसीयू में भर्ती थीं, जिसके बाद उन्होंने 12 अप्रैल को दोपहर में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से देशभर में शोक की लहर है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आशा भोसले के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार कब और कहां होगा?

कब और कहां होगा अंतिम संस्कार?

आशा भोसले के निधन के बाद उनके बेटे आनंद ने इस बारे में जानकारी दी. मीडिया से बात करते हुए बेटे आनंद ने बताया कि आशा भोसले के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन उनके मुंबई वाले घर पर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हो सकेंगे. बेटे ने आगे बताया कि आशा भोसले का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. सोमवार, 13 अप्रैल को शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में वह पंचतत्व में विलीन होंगी.

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आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंच रहे सितारे

बता दें कि दिग्गज सिंगर आशा भोसले के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर अस्पताल प्रशासन ने उनके परिवार को सौंप दिया है. दिवंगत सिंगर का पार्थिव शरीर उनके मुंबई वाले घर पहुंच चुका है. सेलेब्स भी उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं. सेलेब्स के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आशा भोसले के आवास पर पहुंचे.

सुरों की मलिका आशा भोसले

बता दें कि आशा भोसले का जन्म 1933 में हुआ था और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रख लिया था. 1950 के दशक से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें सफलता के उस मुकाम पर ले गया, जहां पहुंचने का सपना हर कलाकार देखता है. उन्होंने अपने करियर में करीब 12,000 गानों को आवाज दी और उन्हें अमर कर दिया. आशा भोसले का नाम साल 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ, क्योंकि उन्होंने संगीत के इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड किए थे.