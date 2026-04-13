आशा भोसले को ट्रिब्यूट देना पाकिस्तान चैनल को पड़ा भारी! पेमरा ने जियो न्यूज को थमाया नोटिस

Pakistan Regulator Issues Notice: आशा भोसले के निधन से दुनिया भर के लोगों की आंखें नम हैं. इसी बीच, उनके निधन के बाद पाकिस्तान से एक नया विवाद सामने आया है. दरअसल, पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा ने जियो न्यूज को नोटिस भेज दिया है. इसकी वजह यह है कि चैनल ने आशा भोसले के करियर और उनके मशहूर गानों पर एक खास रिपोर्ट चलाई थी. इस पूरे मामले पर जियो न्यूज उर्दू के एमडी अजहर अब्बास ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी.

पाकिस्तानी रेगुलेटर ने जारी किया नोटिस

जियो न्यूज उर्दू के एमडी अजहर अब्बास ने सोशल मीडिया पर कहा, 'जब भी किसी बड़े कलाकार पर रिपोर्टिंग होती है, तो उसके काम को याद करना और सेलिब्रेट करना आम बात है.' उनके मुताबिक, आशा भोसले जैसी लीजेंड के और भी ज्यादा यादगार गाने दिखाए जाने चाहिए थे. एमडी अजहर अब्बास ने पेमरा के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'कला और ज्ञान किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की साझा विरासत होते हैं. इन्हें सरहदों में बांधना ठीक नहीं है.'

PEMRA has issued a show-cause notice to Geo News for airing content related to the legendary subcontinent singer Asha Bhosle.

It has always been customary to revisit and celebrate the work of iconic artists when reporting on them. In fact, for an artist of Asha Bhosle’s stature,… twitter.com/AuhFPyGZCL Add Zee News as a Preferred Source Azhar Abbas (AzharAbbas3) April 13, 2026

पाकिस्तान के चैनल ने दिया आशा भोसले को ट्रिब्यूट

पोस्ट में अजहर अब्बास ने लिखा, 'पेमरा ने उपमहाद्वीप की दिग्गज गायिका आशा भोसले से जुड़ी सामग्री प्रसारित करने के लिए जियो न्यूज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जब भी किसी मशहूर कलाकार पर रिपोर्टिंग की जाती है, तो उनके काम को फिर से देखना और उसका जश्न मनाना हमेशा से ही एक परंपरा रही है. असल में, आशा भोसले जैसी कलाकार के लिए हमें उनके जितने सदाबहार और यादगार गाने दिखाए, उससे कहीं ज्यादा दिखाने चाहिए थे. फिर भी, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक पेमरा ने इस पर रोक लगाने का फैसला किया है.'

‘कला को निशाना नहीं बनाना चाहिए’

उन्होंने आगे लिखा, 'कला भी ज्ञान की तरह ही मानवता की एक साझा विरासत है और इसे सीमाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए. आशा भोसले स्वयं पाकिस्तान की महान गायिका नूर जहां की बहुत बड़ी फैन थीं, जिन्हें वे प्यार से अपनी ‘बड़ी बहन’ कहकर पुकारती थीं. उन्होंने नुसरत फतेह अली खान के साथ मिलकर काम किया और नासिर काजमी जैसे महान उर्दू कवियों की रचनाओं को अपनी गायकी से जीवंत कर दिया. युद्ध और संघर्ष के दौर में कला और कलाकारों को इसका शिकार नहीं बनना चाहिए. बुद्धिजीवी, संगीतकार और रचनाकार अक्सर वे ही आवाजें होती हैं, जो नफरत और बंटवारे के खिलाफ खड़ी होती हैं और लोगों को एक-दूसरे के करीब लाती हैं.'

बता दें कि अब पेमरा के इस नोटिस के बाद पाकिस्तान में मीडिया की आजादी और सांस्कृतिक रिश्तों को लेकर बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला बता रहे हैं, तो कुछ इसे मौजूदा हालात से जोड़कर देख रहे हैं.