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Hindi Newsबॉलीवुडआशा भोसले को आखिरी सलाम, राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुईं सुरों की मल्लिका, जानें किस विधि से हुआ अंतिम संस्कार?

आशा भोसले को आखिरी सलाम, राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुईं सुरों की मल्लिका, जानें किस विधि से हुआ अंतिम संस्कार?

Asha Bhosle Funeral: हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका आशा भोसले ने 12 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. आज 13 अप्रैल, सोमवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार हुआ. श्मशान घाट में उन्हें बॉलीवुड के कई सितारे श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 13, 2026, 06:15 PM IST
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राजकीय सम्मान के साथ हुआ आशा भोसले का अंतिम संस्कार
राजकीय सम्मान के साथ हुआ आशा भोसले का अंतिम संस्कार

Asha Bhosle Funeral: बॉलीवुड में शोक की लहर है. हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका आशा भोसले ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. आशा भोसले ने दशकों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया था. 92 साल की उम्र में आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हुआ और आज 13 अप्रैल को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. मुंबई के शिवाजी पार्क में करीब 5 बजे उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी. आशा भोसले का अंतिम संस्कार मराठी ब्राह्मण परिवार की परंपराओं द्वारा संपन्ना किया गया. 

12 अप्रैल को हुआ आशा भोसले का निधन

आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ था. तबीयत खराब होने के बाद उन्हें 11 अप्रैल की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके तमाम चाहने वाले उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे थे. हालांकि, 12 अप्रैल को उनके निधन की खबर सामने आते ही हर कोई टूट गया. सिनेमा से लेकर स्पोर्ट्स और राजनीति के गलियारों में भी मातम छा गया. हर किसी को उनके जाने से गहरा सदमा लगा. सोशल मीडिया पर दिग्गज गायिका को श्रद्धांजलि दी जाने लगी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 अप्रैल को हुआ अंतिम संस्कार

13 अप्रैल को आशा भोसले का पार्थिव शरीर मुंबई में कासा ग्रांडे स्थित उनके घर पर रखा गया था, जहां उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे. रणवीर सिंह, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद सिराज, पापोन और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंद समेत कई हस्तियां उनके घर पहुंचकर अंतिम दर्शन करने पहुंचीं. वहीं श्मशान भूमि में भी आशा भोसले को अंतिम विदाई देने आमिर खान और विकी कौशल भी पहुंचे.

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अंतिम दर्शन करने पहुंचे कई सितारे

13 अप्रैल सुबह आशा भोसले का पार्थिव शरीर मुंबई में कासा ग्रांडे स्थित उनके घर पर रखा गया था, जहां उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे. रणवीर सिंह, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद सिराज, पापोन, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत और भी कई हस्तियों ने उनके घर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए. वहीं श्मशान भूमि में भी आशा भोसले को अंतिम विदाई देने आमिर खान और विकी कौशल पहुंचे. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पहुंचकर आशा भोसले को अंतिम विदाई दी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रविवार को जिंदगी से जंग हारी आशा भोसले

बता दें कि आशा भोसले बीमार थीं. शनिवार को उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था. वहीं रविवार को वह जिंदगी से जंग हार गईं. उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था. मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया. इस खबर ने दुनियाभर में मौजूद उनके तमाम चाहने वालों का दिल तोड़ दिया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12000 से ज्यादा गानों को दी आवाज

आशा भोसले का नाम हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायकों में शुमार था. उन्होंने महज 10 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था. पहली बार उन्होंने साल 1943 में आई एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया था और उसके बाद अपनी आवाज से उन्होंने इंडस्ट्री के साथ-साथ करोड़ों दिलों में जगह बना ली. अपने करियर में आशा भोसले ने 12,000 से ज्यादा गानों को आवाज दी.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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