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Hindi Newsबॉलीवुडआखिरी बार फिरोजी साड़ी में सजीं सुरों की मल्लिका, आशा भोसले की विदाई में रो पड़ा पूरा देश, टूट गए करोड़ों दिल, देखें PHOTO

आखिरी बार फिरोजी साड़ी में सजीं सुरों की मल्लिका, आशा भोसले की विदाई में रो पड़ा पूरा देश, टूट गए करोड़ों दिल, देखें PHOTO

Asha Bhosle Final Last Look: सुरों की मल्लिका आशा भोसले अपनी आवाज से दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाली अब खुद दुनिया को अलविदा कह गई हैं. उन्हें आखिरी बार देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी. आखिरी बार आशा ताई को उनकी पसंदीदा फिरोजी साड़ी, मोतियों की माला और माथे पर बिंदी लगाकर तैयार किया गया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 13, 2026, 04:55 PM IST
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आखिरी दर्शन में दिखा आशा ताई का वही अंदाज
आखिरी दर्शन में दिखा आशा ताई का वही अंदाज

Asha Bhosle Final Last Look: सुरों की मल्लिका और हिंदी सिनेमा का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया है. आशा भोसले, जिन्होंने अपनी आवाज से कई दशकों तक करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया, अब सिर्फ यादें बनकर हमारे बीच रह गई हैं. अपने अंतिम सफर पर आशा भोसले ने हर किसी की आंखें नम कर दीं.

ऐसा किया गया आशा भोसले का आखिरी श्रृंगार

आशा भोसले को साड़ियां पहनने और सजे-संवरने का काफी शौक था. उनके अंतिम सफर के लिए उन्हें पूरी सादगी और गरिमा के साथ तैयार किया गया, जिसके लिए उन्हें ताउम्र जाना जाएगा. आशा भोसले को उनके अंतिम सफर के लिए फिरोजी साड़ी पहनाई गई. उनके गले में मोतियों की माला के साथ फूलों की माला भी पहनाई गई. इसी के साथ उनके माथे पर सजी बिंदी उनके अंदाज को बरकरार रख रही थी, जिसे दुनिया ने काफी पसंद किया और हमेशा सराहा.

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खुद को संभाल नहीं पाईं उनकी सहेली

आशा भोसले को इस रूप में देख उनकी पुरानी सहेली और दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख भी खुद को संभाल नहीं पाईं. बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे, जो कभी उनके गानों पर थिरकते थे, आज उनके सामने सिर झुकाए खामोश खड़े थे. हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही दुख नजर आ रहा था. अब कभी आशा भोसले की लाइव आवाज सुनने को नहीं मिलेगी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेहद भावुक हुए सचिन तेंदुलकर

आशा भोसले के अंतिम दर्शन के लिए फिल्म इंडस्ट्री से लेकर खेल जगत के तमाम दिग्गज पहुंचे. इस दौरान सबसे भावुक पल तब देखने को मिला, जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने पहुंचे. आशा ताई को देखकर सचिन खड़े-खड़े भावुक हो गए. सचिन उनके बेहद करीब थे और उन्हें मां जैसा सम्मान देते थे.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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