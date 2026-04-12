Advertisement
trendingNow13175982
Hindi Newsबॉलीवुडआखिरकार जिंदगी की जंग हार गईं आशा भोसले, आखिरी ख्वाहिश जो रह गई अधूरी, सुनकर भर आईं सबकी आंखें

आखिरकार जिंदगी की जंग हार गईं आशा भोसले, आखिरी ख्वाहिश जो रह गई अधूरी, सुनकर भर आईं सबकी आंखें

​Asha Bhosle Last Wish: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर Asha Bhosle का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है. सिंगर ने एक बार अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी, जिसे सुनते ही हर किसी की आंखें नम हो गई थीं. आइए जानते हैं, क्या थी उनकी अंतिम इच्छा.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 12, 2026, 03:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या थीं आशा भोसले की आखिरी ख्वाहिश?
क्या थीं आशा भोसले की आखिरी ख्वाहिश?

Asha Bhosle Last Wish Video: मशहूर सिंगर आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रहीं. 92 साल की उम्र में उन्होंने 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. बीती रात कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर ने इंडस्ट्री और फैंस को दंग कर दिया है. इस खबर से हर किसी की आंखें नम हो गई हैं. सोशल मीडिया पर दिग्गज गायिका के कई वीडियो पल भर में वायरल होने लगे, जिनमें वह अपने निजी पलों के बारे में बात कर रही हैं. इसी बीच आशा भोसले का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी आखिरी इच्छा बता रही हैं.

क्या थी आशा भोसले की अंतिम इच्छा?

वायरल हो रहे वीडियो में आशा भोसले अपनी आखिरी इच्छा बता रही हैं. उनकी बात सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. एक पॉडकास्ट में सिंगर ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए बताया था कि उन्हें अपनी गायकी से काफी प्यार रहा है और वह इसके साथ ही अपना आखिरी सफर तय करना चाहती थीं. वीडियो में उन्होंने कहा था, 'मेरी खुद की आखिरी इच्छा है कि मैं गाते-गाते चली जाऊं. ये मेरी इच्छा है. अब मुझे सीखना कुछ नहीं है. अब सीखूं क्या? गाना मेरी लाइफ है. बचपन से गाया है.'

देखें वायरल वीडियो

'तीन साल की उम्र से क्लासिकल सीखा'

उन्होंने आगे बताया, 'तीन साल की उम्र से क्लासिकल सीखा है. पूरी जिंदगी इसी में चली गई है. फिल्म लाइन में मेरे 80-82 साल निकले हैं और अब मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं चली जाऊं. मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होगी, अगर मैं गाते-गाते ही जाऊंगी.' आशा भोसले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को फैंस काफी प्यार दे रहे हैं. कई लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो गए हैं.

यह भी पढ़ें- आखिर 15 साल पहले Guinness ने आशा भोसले को क्यों किया दर्ज? 8 दशक का सफर, जिसने संगीत की तस्वीर बदल दी

92 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बता दें कि मशहूर सिंगर आशा भोसले आखिरकार अपनी जिंदगी की जंग हार गईं. 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन की जानकारी महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने दी. उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरे देश में शोक का माहौल है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Asha BhosleAsha Bhosle passes away

Trending news

16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
BJP issues whip
16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
Mallikarjun Kharge letter
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
West Bengal Election 2026
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो गजब राज्य, जिसे कहा जाता है 'भांग कैपिटल', हजारों एकड़ में उगती है फसल
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल
viral
ग्रेजुएशन वाली टोपी, मेडल और साइकिल पर पापा का साथ... बिटिया की मुस्कान ने जीता दिल