आखिरकार जिंदगी की जंग हार गईं आशा भोसले, आखिरी ख्वाहिश जो रह गई अधूरी, सुनकर भर आईं सबकी आंखें

Asha Bhosle Last Wish Video: मशहूर सिंगर आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रहीं. 92 साल की उम्र में उन्होंने 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. बीती रात कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर ने इंडस्ट्री और फैंस को दंग कर दिया है. इस खबर से हर किसी की आंखें नम हो गई हैं. सोशल मीडिया पर दिग्गज गायिका के कई वीडियो पल भर में वायरल होने लगे, जिनमें वह अपने निजी पलों के बारे में बात कर रही हैं. इसी बीच आशा भोसले का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी आखिरी इच्छा बता रही हैं.

क्या थी आशा भोसले की अंतिम इच्छा?

वायरल हो रहे वीडियो में आशा भोसले अपनी आखिरी इच्छा बता रही हैं. उनकी बात सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. एक पॉडकास्ट में सिंगर ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करते हुए बताया था कि उन्हें अपनी गायकी से काफी प्यार रहा है और वह इसके साथ ही अपना आखिरी सफर तय करना चाहती थीं. वीडियो में उन्होंने कहा था, 'मेरी खुद की आखिरी इच्छा है कि मैं गाते-गाते चली जाऊं. ये मेरी इच्छा है. अब मुझे सीखना कुछ नहीं है. अब सीखूं क्या? गाना मेरी लाइफ है. बचपन से गाया है.'

देखें वायरल वीडियो

आशा भोसले जी की आखिरी इच्छा क्या थी... Add Zee News as a Preferred Source RIP ASHA BHOSLE JI....AshaBhosle pic.twitter.com/MHqOaq4DLg Shivam Pal (ShivamPal116715) April 12, 2026

'तीन साल की उम्र से क्लासिकल सीखा'

उन्होंने आगे बताया, 'तीन साल की उम्र से क्लासिकल सीखा है. पूरी जिंदगी इसी में चली गई है. फिल्म लाइन में मेरे 80-82 साल निकले हैं और अब मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं चली जाऊं. मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होगी, अगर मैं गाते-गाते ही जाऊंगी.' आशा भोसले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को फैंस काफी प्यार दे रहे हैं. कई लोग इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो गए हैं.

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92 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बता दें कि मशहूर सिंगर आशा भोसले आखिरकार अपनी जिंदगी की जंग हार गईं. 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन की जानकारी महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने दी. उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरे देश में शोक का माहौल है.