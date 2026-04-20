गंगा में विसर्जित हुईं आशा भोसले की अस्थियां, दादी को आखिरी विदाई देते रो पड़ीं जनाई भोसले, भावुक कर देगा ये वीडियो

Asha Bhosle Ashes Immersed: 12 अप्रैल 2026 को सुरों की मल्लिका आशा भोसले ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. लीजेंडरी सिंगर को हर किसी ने नम आंखों से विदाई दी. खासकर आशा भोसले की पोती जनाई को उनके जाने से गहरा सदमा लगा है. वे अपनी दादी को खोकर काफी दर्द में हैं. दादी के बिना वे अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर पा रही हैं. आशा भोसले की अस्थियों का आज विसर्जन करते वक्त जनाई काफी रोती हुई नजर आईं.

विसर्जित हुईं आशा भोसले की अस्थियां

आशा भोसले की पोती जनाई का एक इमोशनल वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पूरे परिवार के साथ नजर आ रही हैं. सिंगर के बेटे भी वीडियो में नजर आ रहे हैं. जनाई की हालत से साफ पता चल रहा है कि वे दादी के जाने से कितने दर्द में हैं. वे अपने आंसुओं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हैं. जनाई ने यहां भी नम आंखों से अपनी दादी को अलविदा कहा. एक्ट्रेस को इस तरह इमोशनल होते देख फैंस काफी भावुक हो गए. जनाई को हर कोई हिम्मत से काम लेने की सलाह दे रहा है.

पोती जनाई ने शेयर किए अनसीन लम्हें

दादी आशा भोसले के निधन के बाद से जनाई सोशल मीडिया पर उनके साथ बिताए अनसीन लम्हों की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं. कुछ में वे दादी पर प्यार लुटाती दिखीं, तो कुछ वीडियो में वे दादी के साथ खेलती और उन्हें पैंपर करती नजर आईं. दोनों का खूबसूरत बॉन्ड देखकर फैंस गदगद हो गए हैं. जनाई ने दादी के साथ अपने बचपन के पल भी पोस्ट किए हैं.

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8 दशकों तक गानों को दी सिंगर ने आवाज

सिंगर आशा भोसले ने लगभग 8 दशकों तक फिल्मी गानों को अपनी आवाज दी और लोगों का मनोरंजन किया है. उनके गानों को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी और साउथ की भाषाओं में भी गाने गाए हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज को अलग पहचान मिली. आशा भोसले भारत की जानी-मानी सिंगर लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं, लेकिन फिर भी वे अपनी अलग पहचान बनाने में पीछे नहीं रहीं. लता मंगेशकर की ही तरह लोग आशा भोसले को पहचानते थे और उनकी आवाज के दीवाने थे.