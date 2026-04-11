मशहूर सिंगर आशा भोसले को आया कार्डियक अरेस्ट, मुंबई के कैंडी अस्पताल में भर्ती; हालत गंभीर

मशहूर सिंगर आशा भोसले की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है. बताया जा रहा है कि शनिवार को उन्हें अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद तुरंत उन्हें मुंबई के कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. फिलहाल, वह इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज (EMS) यूनिट में डॉक्टरों की निगरानी में हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो आशा भोसले की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है.

आशा भोसले भारतीय संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती हैं, जिन्होंने अपने करियर में हजारों गाने गाए हैं और कई पीढ़ियों को अपनी आवाज का दीवाना बनाया है. उनके गाए हुए गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और उन्हें ‘एवरग्रीन सिंगर’ के रूप में जाना जाता है. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए कई पोस्ट सामने आ रहे हैं.