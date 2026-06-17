हर हफ्ते सिनेमाघरों में कई बड़े-बड़े बजट की फिल्में रिलीज होती रहती हैं. इनमें से कुछ ही ऐसी कहानियां होती हैं, जो लोगों के दिल के किसी कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती हैं. सोशल मीडिया की दुनिया में आपसे कुछ नहीं छिप सकता. यहां थिएटरों में फिल्म रिलीज होती है और उधर सोशल मीडिया पर उसके छोटे-छोटे क्लिप इंटरनेट पर वायरल होने लगते हैं.
इस वक्त सिनेमाघरों में एक एनिमेटेड फिल्म लगी हुई है, जिसके छोटे-छोटे क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. उन क्लिप्स ने लोगों को थिएटर में यह फिल्म देखने के लिए मजबूर कर दिया है. इस फिल्म का नाम 'रिटर्न ऑफ द जंगल' है. इसका 30 सेकंड का एक क्लिप इंटरनेट पर छाया हुआ है और उसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई हैं. क्योंकि जो बड़े बजट की फिल्में भी नहीं कर पातीं, वह इस फिल्म ने कर दिखाया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही नुसरत फतेह अली खान की एनिमेटेड कव्वाली को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. एनिमेटेड फिल्म 'रिटर्न ऑफ द जंगल' की रिलीज से पहले कोई खास बज नहीं था, लेकिन अब इसकी एक कव्वाली लोगों को थिएटर तक जाने के लिए मजबूर कर रही है.
यह एक ऐसी फिल्म है, जिसकी रिलीज से पहले कोई बड़ा शोर-शराबा नहीं था, लेकिन इसकी कव्वाली ने सिनेमाघरों के बाहर दर्शकों की लंबी लाइनें खड़ी कर दी हैं. हमारे समाज में एनिमेशन फिल्मों को लेकर हमेशा से एक सोच रही है कि ये सिर्फ 'बच्चों का खेल' हैं, लेकिन जब आप 'रिटर्न ऑफ द जंगल' के इस सूफियाना कव्वाली वाले सीन से गुजरते हैं या इसी बहाने पूरी फिल्म देखते हैं, तो दिल के तार झनझना उठते हैं.
फिल्म 'रिटर्न ऑफ द जंगल' को वैभव कुमरेश ने तैयार किया है. वह इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीनराइटर हैं. यह फिल्म 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. उन्होंने खुद बताया कि यह कोई तुरंत सोची गई कहानी नहीं है. इसे बनाने पर लगभग 20 सालों से काम किया जा रहा था.
अपनी टीम की इमोशनल जर्नी के बारे में बताते हुए वैभव कुमरेश ने कहा कि, 'एक इंडिपेंडेंट फिल्म को बनाने के लिए कभी भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे, लेकिन इस प्रोडक्शन हाउस के जरिए कमर्शियल काम चलता रहता था. हमने दूसरी एनिमेटेड फिल्में बनाईं और दूसरों के लिए विज्ञापन तैयार किए. उनसे जो पैसे आए, उन्हीं पैसों से अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे.'
वहीं, आज जब सिनेमाघरों के अंधेरे कमरों में बैठकर लोग इस 93 मिनट की फिल्म को देख रहे हैं, तो वे सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे के उस दो दशक लंबे संघर्ष और कलात्मक जिद को भी सलाम कर रहे हैं, जिसने भारतीय एनिमेशन को एक नया और शानदार आयाम दिया है.