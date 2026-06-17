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न कोई सुपरस्टार, न 500 करोड़ का बजट... 30 सेकंड की इस कव्वाली ने थिएटर में खींच ली भीड़; 20 साल की मेहनत से बनी है ये फिल्म

Best Animated Film: भारत में एनिमेशन की परिभाषा माइथोलॉजी या क्राइम फिल्मों तक ही सीमित रही है, लेकिन इस बार एक ऐसी फिल्म आई है, जो न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी काफी पसंद आ रही है. थिएटर में लगी इस फिल्म की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ती चली गई.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 17, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:36 PM IST
न कोई सुपरस्टार, न 500 करोड़ का बजट... 30 सेकंड की इस कव्वाली ने थिएटर में खींच ली भीड़; 20 साल की मेहनत से बनी है ये फिल्म

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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