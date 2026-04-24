93 साल की उम्र में इस बड़ी हस्ती का निधन, ऑस्कर विनिंग फिल्मों में दिया योगदान, जीते कई बड़े अवॉर्ड्स

हॉलीवुड के ऑस्कर विनिंग प्रोडक्शन डिजाइनर डीन टैवुलारिस (Dean Tavoularis) को खास तौर पर ‘द गॉड फादर’ (The Godfather) और 'अपोकैलिप्स नाउ' (Apocalypse Now) जैसी बड़ी फिल्म से जुड़ने के लिए जाना गया, बुधवार को 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. इन फिल्मों ने उन्हें ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान मिली थी. इस फिल्म की सेट डिजाइनिंग और विजुअल स्टाइल ने ऑडियंस को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था. उनकी बारीकी से की गई डिजाइनिंग ने फिल्म की कहानी को और ज्यादा असरदार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

उन्होंने अपने लंबे करियर में फ्रांसिस फोर्ड कोपोला (Francis Ford Coppola) जैसे दिग्गज निर्देशक के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया. दोनों की जोड़ी ने कई ऐसी फिल्मों को साथ में बनाया, जिन्हें आज भी सिनेमा इतिहास में क्लासिक माना जाता है. टैवुलारिस की खासियत थी कि वो हर फिल्म के लिए एक अलग विजुअल टोन और माहौल तैयार करते थे, जिससे कहानी की गहराई और बढ़ जाती थी.

फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने दोस्त को कहा ‘गुडबॉय’

टैवुलारिस के निधन की खबर पर रिएक्शन देते हुए फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने शोक व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं उनके परिवार के लिए जाहिर की हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘मेरे प्यारे दोस्त और साथी डीन टैवुलारिस का निधन हो गया है, ये एक बहुत बड़ी क्षति है. मैं उन अनगिनत तरीकों को गिना भी नहीं सकता जिनसे उन्होंने मेरे काम और मेरे निजी जीवन को फायदा पहुंचाया. वो एक महान कलाकार, एक महान दोस्त, एक महान प्रोडक्शन डिजाइनर और एक महान इंसान थे.’

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जीता ऑस्कर अवॉर्ड

एक कला निर्देशक के तौर पर अपनी पहली फिल्म में, डीन टैवुलारिस ने 'बोनी एंड क्लाइड' (1967) पर काम किया. ये उन 6 बेस्ट फिल्म (Best Picture) नॉमिनेशन फिल्मों में से पहली थी जिन पर उन्होंने काम किया था. उन्होंने प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर 'गॉडफादर' की तीनों फिल्मों, 'अपोकेलिप्स नाउ' और 'वन फ्रॉम द हार्ट' पर काम किया था. साथ ही उन्होंने 'द गॉडफादर पार्ट II' के लिए 'बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर' कैटेगरी में अपना ऑस्कर अवॉर्ड जीता था. इसके अलावा, उन्हें कोपोला द्वारा निर्देशित तीन अन्य फिल्मों ‘अपोकैलिप्स नाउ', 'टकर: द मैन एंड हिज ड्रीम' और 'द गॉडफादर पार्ट III' के लिए नॉमिनेट किया गया था.

डीन टैवुलारिस का परिवार

डीन टैवुलारिस को उनके शानदार योगदान के लिए कई बार बड़े अवॉर्ड्स से भी सम्मानित किया गया. उन्होंने न केवल फिल्मों के विजुअल एंगल को मजबूत किया, बल्कि आने वाली जनरेशन के प्रोडक्शन डिजाइनर्स के लिए भी एक लेवल सेट कर दिया, उनके काम में डिटेलिंग, ऑथेंटिसिटी और कहानी के साथ गहरा जुड़ाव साफ दिखाई देता था. उनके निधन से हॉलीवुड ने एक ऐसा कलाकार खो दिया है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा. डीन टैवुलारिस के परिवार में उनकी पत्नी, फ्रांस एक्ट्रेस ऑरोर क्लेमेंट और दो बेटियां एलिसन और जीना हैं.