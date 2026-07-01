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कौन है कपूर खानदान का सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा स्टार? क्यों रणबीर कपूर के 10वीं का रिजल्ट देखकर रो पड़ा था पूरा परिवार

Kapoor Family Most Educated Actor: क्या आपको पता है कि कपूर परिवार का सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा सदस्य कौन है? साथ ही रणबीर कपूर 10वीं में कितने नंबर लाए थे, जिसकी खुशी में पूरे परिवार ने जश्न मनाया और सभी की आंखों में आंसू आ गए थे, चलिए बताते हैं...

Written ByVandana Saini
Published: Jul 01, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:06 AM IST
कौन है कपूर खानदान का सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा स्टार? क्यों रणबीर कपूर के 10वीं का रिजल्ट देखकर रो पड़ा था पूरा परिवार
Image Credit: Ranbir Kapoor 10th Class ResultSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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