/कौन है कपूर खानदान का सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा स्टार? क्यों रणबीर कपूर के 10वीं का रिजल्ट देखकर रो पड़ा था पूरा परिवार

Ranbir Kapoor 10th Class Result: हिंदी सिनेमा के सबसे पुराने खानदार यानी कपूर खानदान ने इंडस्ट्री को कई बेहतरीन एक्टर दिए. उन्हीं में से एक रणबीर कपूर भी हैं, जिन्होंने एक बार फिल्ममेकर करण जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ में अपनी जिंदगी का एक मजेदार वाकया शेयर किया. उन्होंने करण जौहर को बताया कि आखिर क्यों उन्हें अपने पूरे कपूर खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा एक्टर माना जाता है. रणबीर ने हंसते हुए बताया कि जब उनका 10वीं क्लास का रिजल्ट आया था, तब वो भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में थे.
उस वक्त वो वहां अपने दिवंगत पिता ऋषि कपूर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘आ अब लौट चलें’ में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम संभाल रहे थे. जब रणबीर की मां नीतू कपूर को पता चला कि रणबीर ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 54.3% मार्क्स आए हैं तो वे खुशी से चीख उठीं. रणबीर ने हंसते हुए बताया कि आयशा नाम की लड़की ने उनकी मां को फोन करके रिजल्ट की जानकारी दी थी. रिजल्ट सुनते ही उनकी मां इतनी खुश हुईं कि वहां अमेरिका में ही रणबीर के लिए एक शानदार पार्टी रख दी गई. उनकी दादी की आंखों में आंसू आ गए थे.
क्योंकि रणबीर अपने खानदान के पहले ऐसे लड़के थे जो 10वीं में फेल हुए बिना पहली बार में ही पास हो गए थे. रणबीर कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं. वो जल्द ही अपनी पत्नी आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. इसके अलावा फैन्स को उनकी फिल्म ‘रामायण’ का भी बेसब्री से इंतजार है, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. इस माइथोलॉजिकल फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का रोल निभाएंगे.
वहीं साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखेंगे. 28 सितंबर, 1982 को मुंबई में जन्मे रणबीर कपूर ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे हैं. रणबीर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की थी. इसके बाद वो फिल्ममेकिंग की बारीकियां सीखने के लिए न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने विजुअल आर्ट्स स्कूल से पढ़ाई की. उन्होंने ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स भी किया, जिससे उन्हें सिनेमा को समझने में मदद मिली. इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा.
फिल्मों में बतौर एक्टर कदम रखने से पहले रणबीर कपूर ने पर्दे के पीछे रहकर काम सीखा. उन्होंने साल 2005 में आई संजय लीला भंसाली की मशहूर फिल्म ‘ब्लैक’ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. इसके बाद साल 2007 में उन्होंने भंसाली की ही फिल्म ‘सांवरिया’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इस फिल्म से शुरू हुआ उनका सफर आज एक बेहद सफल मुकाम पर पहुंच चुका है और वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बन चुके हैं. रणबीर को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 19 साल का समय हो चुका है.
रणबीर कपूर ने अपने करियर में 20 से ज्यादा फिल्मों में काम करके दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. उन्होंने ‘रॉकस्टार’, ‘बर्फी!’, ‘ये जवानी है दीवानी’, ‘संजू’, ‘ब्रह्मास्त्र’ और ‘एनिमल’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का जलवा बिखेरा है. हर फिल्म में उनका एक अलग और यादगार अंदाज देखने को मिला है. अपनी इसी शानदार एक्टिंग और काबिलियत के दम पर वो आज हर उम्र के दर्शकों के पसंदीदा एक्टर बन चुके हैं. उनकी फिल्में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं, बल्कि लोगों के दिलों को भी छू लेती हैं.