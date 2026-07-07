शूटिंग पूरी होते ही विवादों में घिरी 'क्वीन 2', फैंटम स्टूडियोज ने कंगना रनौत पर ठोका 250 करोड़ का मुकदमा

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म क्वीन 2 को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में कंगना ने क्वीन 2 की शूटिंग को खत्म किया है और मूवी अब पोस्ट प्रोडक्शन में पहुंच गई है. लेकिन इसी बीच क्वीन 2 को लेकर एक विवाद भी सामने आया है.
बता दें कि इसी साल की शुरुआत में एक्ट्रेस ने ऐलान किया था कि लंबे इंतजार के बाद वह एक बार फिर निर्देशक विकास बहल के साथ 'क्वीन 2' के लिए काम कर रही हैं. ये साल 2013 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'क्वीन' का सीक्वल है. कुछ दिन पहले ही कंगना और विकास बहल ने फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी थी. दोनों ने सेट पर केक काटकर इस सफर को यादगार बताया और इसे शानदार अनुभव कहा.
हालांकि, शूटिंग खत्म होने के महज पांच दिन बाद ही फिल्म कानूनी विवाद में घिर गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फैंटम स्टूडियोज ने 'क्वीन 2' को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. कंपनी का आरोप है कि यह फिल्म उनकी अनुमति के बिना बनाई जा रही है और इसे 'क्वीन' का अनधिकृत सीक्वल बताया गया है. इसी मामले में फैंटम स्टूडियोज ने जियोस्टार के खिलाफ 250 करोड़ रुपये के हर्जाने का मुकदमा दायर किया है.
बताया जा रहा है कि फैंटम स्टूडियोज ने इस विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने के लिए जियोस्टार से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. 'क्वीन 2' की शूटिंग इसी साल शुरू हुई थी और अब फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. फिलहाल इसका पोस्ट-प्रोडक्शन का काम चल रहा है. हालांकि, इस कानूनी विवाद का फिल्म की रिलीज पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, फैंटम स्टूडियोज ने जियोस्टार और निर्देशक विकास बहल के साथ कई बार बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी. हालांकि, जब उनकी ओर से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला, तो कंपनी ने आखिरकार कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया.
फैंटम स्टूडियोज का दावा है कि फिल्म 'क्वीन' के 50 फीसदी राइट्स उसके पास हैं. इन राइट्स में फिल्म का सीक्वल बनाने का अधिकार भी शामिल है. कंपनी का कहना है कि उसने अब तक 'क्वीन' के किसी भी सीक्वल, रीमेक, अडॉप्टेशन या उससे जुड़े किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी नहीं दी है.
साल 2013 में रिलीज हुई 'क्वीन' का निर्माण फैंटम फिल्म्स ने किया था. 'क्वीन' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था. हालांकि, बाद में मीटू आंदोलन के दौरान विकास बहल का नाम सामने आने के बाद फैंटम फिल्म्स के चारों संस्थापकों के बीच मतभेद बढ़ गए. इसके बाद कंपनी का संचालन प्रभावित हुआ और फैंटम फिल्म्स का अस्तित्व भी खत्म हो गया.