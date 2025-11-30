Advertisement
Oscar 2026: I Am NO Queen ने 300 ग्लोबल फिल्मों को पछाड़ा, ऑस्कर डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में बनाई जगह

Oscar 2026: इन दिनों कई इंडियन फिल्में और डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर के रेस में दौड़ रही हैं और अलग-अलग कैटेगरी में झंडे गाड़ रही हैं. वहीं हाल ही में भारतीय मूल के युवा निर्देशक शादाब खान की इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्मI Am NO Queen’ ने 98वें एकेडमी अवॉर्ड में अपनी खास जगह बना ली है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 30, 2025, 01:09 PM IST
Oscar 2026: भारतीय मूल के युवा निर्देशक शादाब खान की इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ‘I Am NO Queen’ ने 98वें एकेडमी अवार्ड की डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में अपनी जगह बना ली है. शादाब की इस फिल्म को स्क्रीनिंग रूम में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद मेंबर्स फिल्म को देख सकते हैं. वहीं एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री के रूप में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना आसान नहीं है और देश के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है. 

 

300 ग्लोबल फिल्मों में हुई शामिल
निर्देशक शादाब खान को लगभग 16 दिन बाद ऑस्कर की टीम से फोन आया और उन्हें जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि उनकी डॉक्यूमेंट्री इस साल की डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी के लिए चुनी गई है. वहीं इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 300 फिल्मों से ज्यादा की लिस्ट में सिलेक्ट किया गया है. फिल्म के स्क्रीनिंग रूम तक पहुंचने के बाद अब इसका वेटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा.

क्या कहती है फिल्म की कहानी?
फिल्म ‘I Am NO Queen’ यंग स्टूडेंट की स्ट्रगल की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें स्टूडेंट का एक ग्रुप तीसरी दुनिया से पहली दुनिया में आकर पढ़ाई करते हैं और इस दौरान उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म की कहानी में आपको पता लगेगा कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं, जिससे आम आदमी किस कदर परेशान हो सकता है. इस फिल्म के मेकर्स ने इसे सेल्फ क्वालिफिकेशन प्रोसेस का पालन करते हुए डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में सबमिट किया था.

