शख्स ने इस एक्ट्रेस को दिखने में नौकरानी से भी बुरी बताया, ट्वीट कर कही भद्दी बातें

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अपने विचारों को फैंस के साथ साझा करती रहती हैं लेकिन कभी-कभार वो इसी के चलते वो ट्रोलिंग की भी शिकार हो जाती हैं. हाल ही में एक शख्स ने तो उन्हें उनके साड़ी वाले लुक पर ही ट्रोल कर दिया और दिखने में अपनी नौकरानी से भी बुरा बता दिया.

एक्ट्रेस को अक्सर बेबाक अपनी राय रखते हुए देखा गया है. इतना ही नहीं स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) अपनी फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर फैंस के बीच साझा करती रहती हैं. हाल ही में स्वरा भास्कर ने अपनी एक फोटो इंटरनेट पर पोस्ट की थी. इस फोटो में स्वरा साड़ी में दिखाई दी थीं. स्वरा की इस फोटो को देखने के बाद एक यूजर ने उनकी तुलना एक नौकरानी से कर डाली है.

यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मेरी नौकरानी साड़ी में आपसे बहुत सुंदर दिखती है. आपसे बहुत ही ज्यादा सुशील भी है.' यूजर के इस कमेंट का जवाब देते हुए स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने लिखा, 'मुझे यकीन है कि आपकी घरेलू सहायिका सुंदर है. मुझे उम्मीद है कि आप उसके काम और उसकी गरिमा का सम्मान करेंगे और उसके बदतमीजी से व्यवहार नहीं करते होंगे.'

I’m sure your your household help is beautiful.

I hope you respect her labour and her dignity & don’t act like a creep with her. https://t.co/nf8egoWkJl

— Swara Bhasker (@ReallySwara) November 11, 2021