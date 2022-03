भारत माता की जय बोलने पर काट दी थी शख्स की जुबान, Vivek Agnihotri ने शेयर किया डरावना सच

नई दिल्ली: इन दिनों पूरे देश में फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) ने एक नई बहस शुरू कर दी है. कुछ लोग इस फिल्म को काला सच बता रहे हैं तो कुछ इसे झूठ बता रहे हैं. अब अपनी फिल्म में उठाए मुद्दे की सच्चाई साबित करने के लिए खुद फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है. ये तस्वीर इतनी खौफनाक है कि इसे देखकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे.

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म को लेकर लोग आंकड़ों को गलत बता रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर विवेक ने एक तस्वीर शेयर की है. इसमें बताया गया है कि तस्वीर में दिख रहे शख्स की भारत माता की जय बोलने पर जुबान काट दी गई. यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

Whenever any Genocide Denier tries to divert by arguing on numbers of dead people, show him this report from 1989 and ask “how many numbers would you give Ramesh Kumar?”

Btw, @OmarAbdullah’s father and son of Shri Sheikh Abdullah was the chief minister at that time. pic.twitter.com/CNvOf2sgBy

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 23, 2022