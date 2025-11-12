जब सौतन के साथ नजर आईं हेमा मालिनी, दोनों पत्नियों के साथ धर्मेंद्र की है ये इकलौती फोटो

धर्मेंद्र की दो पत्नियों के बारे में हर किसी को पता है. दोनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया है लेकिन एक ऐसी फोटो है जिसमें हेमा मालिनी अपनी सौतन के साथ नजर आ रही हैं.
धर्मेंद्र जब 19 साल के थे तो उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी. पहली पत्नी और 4 बच्चे होने के बाद भी धर्मेंद्र को दूसरी बार प्यार हुआ. हेमा मालिनी के प्यार में धर्मेंद्र इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बना ही साल 1980 में हेमा से दूसरी शादी कर ली. हेमा और धर्मेंद्र की शादी ने हर किसी को हैरान कर दिया था. रिपोर्ट के अनुसार उनकी पत्नी और बच्चे भी काफी परेशान रहे थे.
हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की मुलाकात हेमा मालिनी बता चुकी है कि वह अपनी सौतन प्रकाश कौर और धर्मेंद्र के जुहू वाले बंगले में कभी नहीं गई. शादी के बाद हेमा मालिनी की प्रकाश कौर से कभी मुलाकात नहीं हुई. हेमा मालिनी धर्मेंद्र के जुहू वाले बंगले से कुछ ही दूरी पर रहती है.
जब एक साथ नजर आई हेमा और प्रकाश
धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां एक साथ कभी नहीं दिखी हैं लेकिन एक ऐसी तस्वीर है जिसमें धर्मेंद्र के दोनों पत्नियां एक साथ नजर आ रही हैं. यह फोटो काफी दुर्लभ फोटो में से एक है.
फोटो में दिखी दोनों पत्नियां
इस फोटो में धर्मेंद्र की दोनों पत्नियां एक साथ नजर आ रही हैं. फोटो में धर्मेंद्र बेहद हैंडसम लग रहे हैं. सूट में धर्मेंद्र काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं. वहीं उनकी दोनों पत्नियां साड़ी में नजर आ रही हैं.
शादी से पहले हुई थी मुलाकात
हेमा ने अपनी आत्मकथा हेमा मालिनी: द ड्रीम गर्ल में बताया कि वह शादी से पहले प्रकाश कौर से एक पब्लिक इवेंट में मिली थी. हेमा मालिनी ने बताया कि जब उनकी धर्मेंद्र से शादी हो गई तो इसके बाद उनकी प्रकाश से कभी मुलाकात नहीं हुई. एक्ट्रेस ने बताया कि वह धर्मेंद्र के जुहू वाले बंगले में कभी नहीं गई.
किसी को परेशान नहीं करना चाहती
हेमा मालिनी ने कहा कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी. धरम जी ने मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए जो कुछ किया है उससे मैं बहुत खुश हूं. उन्होंने एक पिता की भूमिका निभाई है. मैं इससे बहुत खुश हूं.
