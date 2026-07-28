AAFA समिट 2026 में अल्लू अर्जुन ने जीता फैंस का दिल, भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा लेने से पहले उतारे जूते; VIDEO

अल्लू अर्जुन आज देश के सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार्स में से एक हैं. पुष्पा फ्रेंचाइजी की जबरदस्त सफलता के बाद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. जितने बड़े सुपरस्टार वह हैं, उतने ही बड़े दिल वाले इंसान भी हैं. उनके फैंस उन्हें जितना प्यार देते हैं, वह भी हर बार उसी प्यार का जवाब देते हैं.
इस बार AAFA एनुअल समिट 2026 में उन्होंने अपने फैंस के लिए इंश्योरेंस कवरेज की शुरुआत की. लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐसा काम भी किया, जिसने सभी का दिल जीत लिया. जब एक फैन ने उन्हें श्री जगन्नाथ की प्रतिमा भेंट की, तो उसे लेने से पहले उन्होंने अपने जूते उतार दिए.
आइकॉन स्टार ने AAFA के सदस्यों के लिए इंश्योरेंस कवरेज की शुरुआत की. इसके लिए AAFA एनुअल समिट 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा सदस्य और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ओडिशा से प्रतिनिधि शामिल हुए. इसी दौरान जब एक फैन ने जगन्नाथ की प्रतिमा उन्हें भेंट की, तो अल्लू अर्जुन ने पूरे सम्मान के साथ अपने जूते उतारे और फिर प्रतिमा को स्वीकार किया. उनका यह छोटा-सा कदम एक बार फिर दिखाता है कि वह अपनी संस्कृति, आस्था और लोगों की भावनाओं का कितना सम्मान करते हैं.
फैंस से मिले बेपनाह प्यार पर अल्लू अर्जुन ने एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'मेरे प्यारे फैंस...आप सभी को अलग-अलग जगहों से इस इवेंट में आते देखकर दिल सच में खुश हो गया. आप सबके प्यार के लिए दिल से धन्यवाद. मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत और विनम्र महसूस करता हूं. उम्मीद है कि आगे भी मैं ऐसा काम करता रहूंगा, जिससे आप सभी को मुझ पर और भी ज्यादा गर्व हो.'
My Dear Fansss…
Seeing all of you coming from different places for this event is really heart touching. Thank you for all the love. Humbled . Hope to make you all more mad proud. pic.twitter.com/HV9mHSA9aW
इस कार्यक्रम में हर सदस्य को अल्लू अर्जुन के साथ एक-एक पर्सनल फोटो खिंचवाने का मौका भी मिला. उन्होंने करीब 4 से 5 घंटे तक फैंस से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. इसके अलावा उन्होंने सभी लोगों के लिए लंच का भी इंतजाम किया. इस पूरे कार्यक्रम ने एक बार फिर अल्लू अर्जुन और उनके फैंस के बीच की मजबूत बॉन्डिंग को दिखाया.
यह पहल उनके फैंस के प्रति उनके प्यार और शुक्रिया कहने का एक खास तरीका भी है. इंश्योरेंस कवरेज देना, फैंस से खुद मिलना, उनके साथ समय बिताना और उनकी मेहमाननवाजी करना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रति सच्चे सम्मान और अपनापन का एहसास कराता है. इस सोच के साथ अल्लू अर्जुन ने एक बार फिर भारत की सबसे बड़ी और सबसे समर्पित फैन कम्युनिटी के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत कर दिया है.
वहीं, अल्लू अर्जुन ने अपनी आने वाली फिल्म राका के ऐलान के साथ भी जबरदस्त हलचल मचा दी है. सिर्फ उनके नए लुक वाला पोस्टर सामने आते ही पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई और यह अब तक के सबसे बड़े कैरेक्टर रिवील्स में से एक बन गया. अब देशभर के दर्शक उन्हें एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.