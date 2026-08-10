'अलायंस' सक्सेस पार्टी में पहुंची सीमा सजदेह, अगु भाई ने सोहेल खान की एक्स वाइफ को हवा में उछाला

Alliance Success Party: एक्टर सोहेल खान रियलिटी शो अलायंस में नजर आए थे. शो अलायंस खत्म हो चुका है. शो की विनर मिनी माथुर रही. शो खत्म होने पर सोहेल खान ने एक सक्सेस पार्टी रखी है. इस पार्टी में सेलेब्स और शो के सभी कंटेस्टेंट पहुंचे थे. इस दौरान सभी कटेंस्टेंट और स्टार्स ने जमकर मस्ती की है. इंटरनेट पर पार्टी से जुड़े कई फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं.
इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में अगु भाई सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह को गोद में उठाते हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि सीमा भी अलांयस शो का हिस्सा रह चुकी हैं. शो के अंदर सोहेल खान और सीमा की दोस्ती को काफी पसंद किया गया. अलग होने के बाद भी सीमा और सोहेल के बीच काफी अच्छी दोस्ती है.
सोहेल खान की पार्टी में सलमान खान भी नजर आएं. अलांयस की सक्सेस पार्टी में सलमान भी पहुंचे. सलमान खान ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आएं.पार्टी के दौरान सलमान खान ने सभी स्टार्स के साथ जमकर मस्ती की है.
सोहेल खान की पार्टी हो और उस पार्टी में परिवार के लोग शामिल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. अलांयस की सक्सेस पार्टी में अरबाज खान अपनी पत्नी शूरा खान के साथ पहुंचे. इसके अलावा पार्टी में ऋतिक रोशन की एक्स वाइट सुजैन खान भी सामिल हुईं. इस दौरान सुजैन बॉयफ्रेंड अर्सलान के साथ नजर आईं.
इस पार्टी में गौहर खान सालों बाद अपने एक्स कुशाल के साथ नजर आईं, इस दौरान उनके पति जैद दरबार भी साथ में थे. पति और एक्स के साथ गौहर खान ने पार्टी को जमकर एन्जॉय किया है.
अलायंस शो की विनर मिनी माथुर भी अपने पति कबीर खान के साथ पार्टी में पहुंचीं. इसके अलावा कुणाल खेमू अपनी पत्नी सोहा अली खान के साथ पार्टी में नजर आएं.
इंटरनेट पर अलांयस सक्सेस पार्टी की डांस वीडियो सामने आए हैं. डांस वीडियो स्टार्स जमकर डांस करते हुए पार्टी को एन्जॉय करते दिखे हैं.