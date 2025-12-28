आज खुश तो बहुत होगे तुम...'दीवार' का आइकॉनिक डायलॉग याद कर अमिताभ बच्चन ने लिखा पोस्ट, ये है वजह

Advertisement
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों से लेकर डायलॉग तक लोगों के दिलों पर राज करते आए हैं. मुंबई पुलिस वर्षों से सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाने के लिए अभिनेता की फिल्मों के सीन्स और आइकॉनिक डायलॉग का इस्तेमाल करती है. अब मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर 10 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 10:05 PM IST
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों से लेकर डायलॉग तक लोगों के दिलों पर राज करते आए हैं. मुंबई पुलिस वर्षों से सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाने के लिए अभिनेता की फिल्मों के सीन्स और आइकॉनिक डायलॉग का इस्तेमाल करती है. अब मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर 10 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर अभिनेता ने एक बार फिर नागरिक सुरक्षा पर जोर दिया है.

अमिताभ बच्चन ने की मुंबई पुलिस की सराहना

अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें 'दीवार' फिल्म का आइकॉनिक सीन 'आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता' दिखाया गया है. इस डायलॉग का इस्तेमाल मुंबई पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड और पैसे डबल करने की लालची स्कीमों से बचने के लिए और आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए 10 साल पहले किया था. 

पोस्टर पर लिखा था, "अपने और लालची स्कीम में फंसाने वालों के बीच एक 'दीवार' बनाना जरूरी है."

उन्होंने फोटो शेयर कर लिखा, "आज खुश तो बहुत होंगे तुम... मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर 10 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं और वे मुंबईवासियों की ऑनलाइन सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखते रहेंगे.'' उन्होंने लिखा कि 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय', मतलब 'अच्छाई की रक्षा करना और बुराई को रोकना', जो नागरिकों की सुरक्षा और बुरे कर्मों पर अंकुश लगाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर देता है. 

'दीवार' का आइकॉनिक डायलॉग

यह पोस्टर 2017 में सोशल मीडिया पर डाला गया था. यह पहला मौका नहीं है. मुंबई पुलिस हमेशा से आई-कैची स्लोगन और पोस्टर्स के लिए जानी जाती है. साल 2017 में ही ट्रैफिक और साइबर क्राइम को लेकर जागरुकता के अभियान के लिए भी अमिताभ बच्चन की फिल्म 'शोले' के पोस्टर और डायलॉग का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर लिखा था, 'तुम्हारा नाम क्या है, बसंती?'

'शोले' के आइकॉनिक डायलॉग के साथ जनता से अपील की गई कि वे अपनी निजी जानकारी 'बसंती' की तरह किसी के साथ भी शेयर नहीं करें. अभिनेता ने हमेशा मुंबई पुलिस के अभियानों का सपोर्ट किया है और वे आज भी पुलिस के काम की सराहना कर रहे हैं.

