Aakhri Sawal Movie Review: संजय दत्त पर भारी पड़े नामाक्षी, इतिहास के कई बंद पन्ने खोलती है फिल्म

कुछ सवाल ऐसे हैं जो लोगों के मन में कई साल से तैर रहे हैं. इन टॉपिक्स पर जब भी बात होती है तो विरोध का सामना करना पड़ता है. ऐसे ही कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर संजय दत्त 'आखिरी सवाल' फिल्म लेकर आए हैं. अगर आप इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.
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फिल्म:'आखिरी सवाल'
कलाकार: संजय दत्त, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, अमित साध, नीतू चन्द्रा श्रीवास्तव , पूजा त्रिधा चौधरी, मृणाल कुलकर्णी
निर्देशक: अभिजीत मोहन वारंग
निर्माता: निखिल नंदा, संजय दत्त
रन टाइम: 1 घंटा 57 मिनट
रेटिंग : 3
Aakhri Sawal Movie Review: संजय दत्त की मचअवेटेड फिल्म 'आखिरी सवाल' थिएटर में रिलीज हो गई है. ये फिल्म रिलीज से पहले ही कई विवादों में फंसी हुई थी. जिसकी वजह इस फिल्म का टॉपिक है जो बाबरी विध्वंस और आरआरएसएस के इर्द-गिर्द घूमता है.भारी विरोध के बाद आखिरकार ये फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है. चलिए आपको बताते हैं कि ये फिल्म कैसी है.
क्या है कहानी?
इस मूवी की कहानी मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाला रिसर्च स्कॉलर विक्की (नमाशी चक्रवर्ती) अपनी पीएचडी थीसिस को लेकर प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी (संजय दत्त) से भिड़ जाता है. उसकी रिसर्च आरएसएस की विचारधारा और इतिहास पर आधारित है, जिसे प्रोफेसर ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया. नाडकर्णी का मानना है कि आरएसएस का मूल उद्देश्य व्यक्ति,समाज और राष्ट्र के निर्माण से जुड़ा है,जबकि विक्की उन्हें संगठन के पक्ष में खड़ा बताते हुए उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है.
वो एक रिकॉर्डिंग
क्लासरूम में शुरू हुई यह बहस जल्द ही व्यक्तिगत टकराव का रूप ले लेती है.हालात इतने तनावपूर्ण हो जाते हैं कि प्रोफेसर गुस्से में विक्की को थप्पड़ मार देता है. वहीं मौजूद प्रोफेसर पल्लवी मेनन (समीरा रेड्डी) इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं. कुछ ही घंटों में मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है.
विवाद बढ़ने के बाद विक्की सार्वजनिक रूप से प्रोफेसर को चुनौती देता है.वह आरएसएस और उससे जुड़े ऐतिहासिक विवादों पर पांच कठिन सवाल पूछता है और कहता है कि यदि उसे संतोषजनक जवाब मिल गए,तो वह अपनी थीसिस वापस ले लेगा. उसकी करीबी दोस्त सारा (त्रिधा चौधरी) उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस पूरे विवाद के पीछे कुछ लोग अपने राजनीतिक और निजी हित साधना चाहते हैं.
विचारों की टक्कर
कॉलेज के ऑडिटोरियम में शुरू हुई यह बहस धीरे-धीरे टीवी चैनलों तक पहुंच जाती है. तेज-तर्रार न्यूज एंकर आदित्य (अमित साध) इसे प्राइम टाइम डिबेट में बदल देता है, जहां हर सवाल और जवाब देशभर में चर्चा का विषय बन जाता है. चैनल की शो हेड काव्या रावत (नीतू चंद्रा) भी इस विवाद को लगातार हवा देती नजर आती हैं. दूसरी ओर प्रोफेसर नाडकर्णी की पत्नी प्रभा (मृणाल कुलकर्णी) उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती हैं.
इतिहास के कई पन्ने खोलती है मूवी
फिल्म की कहानी एक साधारण शैक्षणिक विवाद को राष्ट्रीय स्तर की वैचारिक लड़ाई में बदल देती है. इसमें राजनीति, मीडिया, विचारधारा और जनमत के प्रभाव को दिलचस्प तरीके से जोड़ा गया है. फिल्म लगातार ऐसे सवाल उठाती है जो लंबे समय से देश में बहस का विषय रहे हैं.
संजय और नामाक्षी का बेहतरीन काम
अभिनय की बात करें तो संजय दत्त ने प्रोफेसर नाडकर्णी के किरदार को बेहद गंभीरता और गरिमा के साथ निभाया है. उनका शांत लेकिन प्रभावशाली अभिनय फिल्म को मजबूती देता है. नमाशी चक्रवर्ती ने एक आक्रोशित और जिज्ञासु युवा के रूप में बेहतरीन काम किया है. इसके अलावा अमित साध, त्रिधा चौधरी और मृणाल कुलकर्णी के इमोशनल सीन्स ने कहानी को मजबूती दिया है.
क्यों देखें मूवी?
निर्देशक अभिजीत मोहन वारंग ने इतने संवेदनशील विषय को संतुलन के साथ पेश करने का प्रयास किया है. उन्होंने फिल्म को सिर्फ प्रचार या विरोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दोनों पक्षों की सोच को बराबरी से जगह दी है. संवाद असरदार हैं और कई दृश्य दर्शकों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करते हैं.कुल मिलाकर ‘आखिरी सवाल’ एक प्रभावशाली फिल्म है, जो राजनीतिक और वैचारिक मुद्दों को बहस के रूप में बड़े पर्दे पर पेश करती है. बाबरी मस्जिद विवाद, महात्मा गांधी की हत्या और आरएसएस से जुड़े सवालों को जिस गंभीरता और सिनेमाई प्रभाव के साथ प्रस्तुत किया गया है, वह फिल्म को साधारण ड्रामा से अलग बनाता है.
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