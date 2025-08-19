एक और कलाकार का निधन, नहीं रहा ब्लॉकबस्टर मूवी '3 इडियट्स' का ये सितारा, बॉलीवुड में पसरा मातम

Actor Achyut Potdar Death: फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. हिंदी और मराठी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग का कमाल दिखाने वाले मशहूर एक्टर अच्युत पोतदार का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने सोमवार को मुंबई के ठाणे स्थित जुपिटर अस्पताल में आखिरी सांस ली. हालांकि, उनके निधन की वजह अभी तक सामने नहीं आई है. अच्युत पोतदार के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, अच्युत पोतदार को कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान थे. इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं उन्होंने आखिरी सांस की. 19 अगस्त 2025 को ठाणे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

3 इडियट का डायलॉग हुआ था मशहूर

उन्होंने राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी आमिर खान की फिल्म ‘3 इडियट्स’ में प्रोफेसर की भूमिका निभाकर घर-घर में पहचान बनाई. इस मूवी में उनके ‘क्या बात है’ और ‘कहना क्या चाहते हो?’ जैसे डायलॉग्स पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए. आज भी सोशल मीडिया पर मीम्स के लिए उनके इन डायलॉग्स का खूब इस्तेमाल होता है.

एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले, अच्युत पोतदार ने भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कंपनी में काम किया था. 80 के दशक में उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज में काम करना शुरू किया और जल्द ही अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया.

कई फिल्मों और टीवी शोज में किया काम

अच्युत पोतदार ने अपने लंबे करियर में कई यादगार किरदार निभाए. उन्होंने ‘आक्रोश’, ‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’, ‘अर्ध सत्य’, ‘तेजाब’, ‘परिंदा’, ‘राजू बन गया जेंटलमैन’, ‘दिलवाले’, ‘ये दिल्लगी’, ‘रंगीला’, ‘मृत्युदंड’, ‘यशवंत’, ‘इश्क’, ‘वास्तव’, ‘आ अब लौट चलें’, ‘हम साथ साथ हैं’, ‘परिणीता’, ‘लगे रहो मुन्ना भाई’, ‘दबंग 2’ और ‘वेंटिलेटर’ जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया था.