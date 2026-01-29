Advertisement
trendingNow13090125
Hindi Newsबॉलीवुडतो कब आ रहा है 3 Idiots का सीक्वल? Boman Irani ने दिया बड़ा हिंट Exclusive

तो कब आ रहा है 3 Idiots का सीक्वल? Boman Irani ने दिया बड़ा हिंट Exclusive

Boman Irani on 3 Idiots Sequal: बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए बॉलीवुड स्टार बोमन ईरानी ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'थ्री इडियट' के सीक्लव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. बोमन ईरानी का बयान सुनकर उनके फैंस खुश हो जाएंगे. 

 

Edited By:  Shivani Duksh|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Boman Irani
Boman Irani

सालों बाद बॉर्डर के सीक्वल (Border 2) ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. आते ही इस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई करनी शुरू कर दी है. ये फिल्म लगातार लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. हाल ये है कि लोग अब धुरंधर को पूछ भी नहीं रहे हैं. इस खबर से एक बात तो साफ होती है कि आज के समय सीक्वल भी लोगों को खूब पसंद आ रही है. पुराने ब्रैंड को नए अंदाज में देखना फैंस को पसंद आ रहा है. इसी बीच आमिर खान की सुपरहिट फिल्म '3 इडियट' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. काफी समय से खबर आ रही है कि फिल्म '3 इडियट' का सीक्वल आने वाला है. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ने फिल्म '3 इडियट' को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. 

बोमन ईरानी ने दिया बड़ा बयान

जी न्यूज हिंदी से बात करते हुए बोमन ईरानी ने कहा, 'मैं फिलहाल फिल्म '3 इडियट' के बारे में कुछ नहीं बोल सकता. बॉलीवुड में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता. 'खोसला का घोसला 2 'के बारे में बीते साल तक हमें कोई जानकारी नहीं थी. अचानक ही हमें पता चला कि फिल्म की शूटिंग करनी है.' बोमन ईरानी के इस बयान ने एक बात तो साफ कर दी है कि फिल्म '3 इडियट पार्ट 2' की उम्मीदें खत्म हो नहीं हुई हैं. कभी भी कुछ भी हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म '3 इडियट पार्ट 2' की स्क्रिप्ट हो चुकी है फाइनल

वैसे भी कुछ समय पहले ही फिल्म '3 इडियट' को लेकर बड़ा दावा किया गया था. बताया गया था कि राजकुमार हिरानी ने फिल्म '3 इडियट 2' के लिए स्क्रिप्ट फाइनल कर ली है. जिसके बाद से ही फिल्म '3 इडियट' के सीक्वल को लेकर कोई खबर नहीं आई है. हालांकि जिस तरह से सिक्वल बॉलीवुड में धमाल मचा रहे हैं उस हिसाब से तो फिल्म '3 इडियट' का सीक्वल आ ही जाना चाहिए. गौरतलब है कि बोमन ईरानी इस समय फिल्म 'खोसला का घोसला' के पार्ट 2 की शूटिंग कर रहे हैं. फिल्म 'खोसला का घोसला 2' की शूटिंग दिल्ली और हरियाणा की कुछ खास लोकेशन पर की जा रही है. ऐसे में फिल्म 'खोसला का घोसला 2' की टीम दिल्ली की सर्दी में शूटिंग कर रही हैं. जल्द ही बोमन ईरानी की फिल्म 'खोसला का घोसला 2' सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. हालांकि फैंस को अभी फिल्म 'खोसला का घोसला 2' को देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shivani Duksh

मैं शिवानी जी न्यूज में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम करती हूं. बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में होने वाली हलचल पर पैनी निगाह रखना मुझे पसंद है. टीवी और बॉलीवुड के इस कीड़े ने ही मुझे जर्नालिज्म में आ...और पढ़ें

TAGS

3 Idiots

Trending news

चंडीगढ़ को आज मिलेगा 32वां मेयर, पहली बार होगा हाथ उठाकर फैसला,कितने बजे आएंगे नतीजे
Chandigarh Mayor Election
चंडीगढ़ को आज मिलेगा 32वां मेयर, पहली बार होगा हाथ उठाकर फैसला,कितने बजे आएंगे नतीजे
बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा
west bengal vidhan sabha chunav
बंगाल के मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे? ममता के खिलाफ नया गठबंधन जन्म ले रहा
अजित पवार के बाद कौन होगा NCP पार्टी का अगला बॉस? रेस में सबसे आगे किसका है नाम
#Ajit Pawar
अजित पवार के बाद कौन होगा NCP पार्टी का अगला बॉस? रेस में सबसे आगे किसका है नाम
देर ये आया लेकिन... स्टालिन अचानक करने लगे BJP की तारीफ, क्यों गदगद हुए सीएम?
UGC New Rules
देर ये आया लेकिन... स्टालिन अचानक करने लगे BJP की तारीफ, क्यों गदगद हुए सीएम?
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
ajit pawar death
क्रैश की खबर मिली तो अजित पवार के घर में टीवी केबल क्यों काटी गई? रुला देगी कहानी
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
ajit pawar death
‘एक नहीं कई वजहें हैं…’, बारामती प्लेन हादसे पर क्या-क्या बोले पूर्व IAF पायलट?
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
UGC New Rule
हमें पता है कि क्या चल रहा है...नए नियमों के खिलाफ आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
ajit pawar death
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
Ajit Pawar Last Rites LIVE Updates: विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में लाया गया पार्थिव शरीर, अंतिम संस्कार थोड़ी देर में होगा शुरू, देखें कौन-कौन मौजूद?
ajit pawar plane crash
Ajit Pawar Last Rites LIVE Updates: विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में लाया गया पार्थिव शरीर, अंतिम संस्कार थोड़ी देर में होगा शुरू, देखें कौन-कौन मौजूद?
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
Ajit Pawar
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज