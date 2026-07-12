/आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर तो नहीं बनते जा रहे? एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे

Aamir Khan Third Marriage Controversy: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने 5 जुलाई को गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी रचाई, लेकिन अब उनकी यह शादी विवादों में आ गई है. हाल ही में उनकी तीसरी शादी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आमिर खान पर निशाना साधते हुए उन्हें 'लव जिहाद' का ब्रांड एंबेसडर तक कह दिया है. अब उनका यह बयान राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है.
मीडिया से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने कहा, 'हिंदू समाज, खासकर युवाओं को यह सोचने की जरूरत है कि वे किन लोगों को अपना आदर्श मान रहे हैं. जब बड़े सेलिब्रिटी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े फैसले लेते हैं, तो उनका असर समाज पर भी पड़ता है.'
दरअसल, हाल ही में नेता नितेश राणे ने 'आईएएनएस' से बात करते हुए कहा, 'जो हिंदू धर्म के युवा उन्हें सेलिब्रिटी मानते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि उन्हें उनसे क्या प्रेरणा लेनी है. जब ऐसे लोग अपनी जिंदगी के बारे में फैसले लेते हैं, तो हिंदू समाज को भी इस पर विचार करना चाहिए. लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर कौन हैं? आमिर खान बनते नहीं जा रहे? हिंदू युवाओं को सोच-समझकर तय करना चाहिए कि वे किन लोगों की फिल्में देखें और उन्हें कितना समर्थन दें.' नितेश राणे के बयान पर फिलहाल एक्टर आमिर खान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा काफी तेज हो गई है.
बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने जुलाई के पहले सप्ताह में गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की है. यह शादी मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर पर एक निजी समारोह में हुई थी, जिसमें केवल उनके परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त शामिल हुए थे. आमिर की तीसरी पत्नी गौरी मुख्य रूप से बेंगलुरु की रहने वाली हैं और ब्यूटी व वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं. इसके साथ ही वह सैलून चेन 'BBlunt' की पार्टनर और डायरेक्टर भी रही हैं और फिलहाल वह 'आमिर खान प्रोडक्शंस' के काम में मदद करती हैं.
सुपरस्टार आमिर खान ने पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से की थी, जिनसे वह साल 2002 में अलग हो गए थे. वहीं दूसरी शादी साल 2005 में फिल्ममेकर किरण राव के की और उनसे भी साल 2021 में तलाक हो गया. जिसके बाद अब हाल ही में आमिर खान ने तीसरी शादी गौरी स्प्रैट से रचाई है.