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आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर तो नहीं बनते जा रहे? एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे

Aamir Khan Third Marriage Controversy: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्टर पर निशाना साधते हुए उन्हें 'लव जिहाद' का ब्रांड एंबेसडर तक कह दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 12, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:09 AM IST
आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर तो नहीं बनते जा रहे? एक्टर की तीसरी शादी पर भड़के नितेश राणे

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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