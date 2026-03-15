बड़े यूनिक अंदाज में आमिर खान ने सेलिब्रेट किया अपना 61वां बर्थडे, एक साथ नजर आईं एक्स-वाइफ रीना-किरण और गर्लफ्रेंट गौरी स्प्रैट

Aamir Khan 61st Birthday Celebration: बॉलीवुड के मिस्टर परफेस्टनिसेट कहे जाने वाले आमिर खान ने 14 मार्च को अपना 61वां जन्मदिन मुंबई में परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मनाया. इस मौके पर परिवार और कुछ खास दोस्त मौजूद रहे. इस जश्न में उनकी हालिया गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ-साथ उनकी दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव भी शामिल हुईं. आमिर के बच्चे जुनैद खान, इरा खान और आजाद राव खान भी वहां मौजूद थे. इस छोटे से सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस पार्टी का एक वीडियो तब ज्यादा सुर्खियों में आया जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने इंस्टाग्रान पर इसको शेयर करते हुए आमिर खान को जन्मदिन की बधाई दी, जहां वे अपनी पत्नी सफा बेग के साथ पहुंच थे. वीडियो में आमिर खान केक काटते नजर आ रहे हैं और आसपास मौजूद लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. केक काटने के बाद आमिर सबसे पहले अपने बेटे आजाद को केक खिलाते हैं. इसके बाद वे बेटी इरा खान और फिर गौरी स्प्रैट को केक खिलाते दिखाई देते हैं. इसके बाद बेटे जुनैद को केक खिलाते हैं.

इरफान पठान ने दी आमिर खान को बधाई

इरफान पठान ने वीडियो शेयर करते हुए आमिर खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ इरा खान के काम की भी तारीफ की. उन्होंने लिखा, ‘आमिर भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. साथ ही इरा खान को अगात्सु फाउंडेशन के जरिए मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाते देखना बहुत अच्छा लगता है’, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी. इसके अलावा पार्टी से जुड़े कुछ और वीडियो भी पपराजी पेजों पर सामने आए, जिनमें से एक क्लिप में आमिर खान और गौरी स्प्रैट साथ में बाहर निकलते दिखाई देते हैं.

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आमिर के बर्थडे में पहुंचे कई बॉलीवुड सितारे

फोटोग्राफर्स के कहने पर दोनों थोड़ी देर रुककर मुस्कुराते हुए पोज भी देते हैं. एक और वीडियो में रीना दत्ता और जुनैद खान पार्टी खत्म होने के बाद घर से बाहर निकलते नजर आते हैं. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कुछ सितारे भी आमिर को बधाई देने पहुंचे. विक्की कौशल को भी वहां देखा गया. वहीं रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ पार्टी में पहुंचे थे. फिल्म प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने. हालांक, ये पार्टी काफी छोटी और निजी रखी गई थी, जिसमें सिर्फ करीबी लोग ही शामिल हुए.

इन दिनों फिल्मों को लेकर बिजी हैं आमिर खान

वर्कफ्रंट की बात करें आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं. वे अपने बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म ‘एक दिन’ के पोस्ट-प्रोडक्शन पर खास ध्यान दे रहे हैं. फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा वे ‘लाहौर 1947’ को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो 13 अगस्त को रिलीज होने की तैयारी में है. उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर फैंस काफी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं और वे सिनेमाघरों में फिल्मों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.