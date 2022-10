Laal Singh Chaddha OTT Release: आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' ओटीटी पर हुई रिलीज, जाने कहां देख सकते हैं आप

Aamir Khan Starrer Laal Singh Chaddha OTT Release: आमिर खान और करीना कपूर की बहुचर्चित फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा'(Laal Singh Chaddha) काफी समय से सुर्खियों में थी. इस फिल्म का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और आलम यह रहा कि फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई. आमिर खान (Aamir Khan) पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगाया गया. आपको बता दें, यह फिल्म इसी साल रक्षाबंधन के मौके पर यानी 11 अगस्त को रिलीज हुई थी. इसी फिल्म के जरिए आमिर खान ने चार साल बाद बॉलीवुड में कमबैक किया था. लेकिन ये फिल्म दर्शकों के लिए तरसती रही. यही नहीं, इस फिल्म के कई शोज कुछ ही दिनों में कैंसिल भी होने लगे. लेकिन अगर आप इस फिल्म को ओटीटी पर देखने की इच्छा जता रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. यह फिल्म अब ओटीटी पर आ चुकी है.

इस ओटीटी पर हुई रिलीज

स्टारर फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' अपनी रिलीज से पहले खूब सुर्खियों में थी. ये फिल्म रक्षाबंधन के साथ 11 अगस्त को बड़े परदे पर रिलीज हुई थी. 'लाल सिंह चड्ढा' के साथ चार साल बाद स्क्रीन पर लौटे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी, हालांकि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो न तो फिल्म को कोई खास रिस्पांस मिला, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को मुंह की खानी पड़ी. ऐसा भी कहा गया कि इस फिल्म के रिलीज के छह महीने के बाद इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा. लेकिन अब 2 महीने में ही ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है.

Keep your p̶o̶p̶c̶o̶r̶n̶ golgappas ready because Laal Singh Chaddha is NOW STREAMING! pic.twitter.com/KTcDwiJAfA

— Netflix India (@NetflixIndia) October 5, 2022