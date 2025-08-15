आमिर खान और शरमन जोशी की एक्टिंग ने फैंस को याद दिलाए थे आजादी के दिन, सीन देख आज भी रो पड़ते हैं लोग!

Rang De Basanti : भारत आज आजादी के 79 साल सेलिब्रेट कर रहा है जो कि एक परफेक्ट दिन है देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों को देखने के लिए, बॉलीवुड हर साल कई ऐसी फिल्में रिलीज करता है जिसमें देश की आजादी और लड़ाई से मेल खाती कहानियां होती हैं. इसलिए इस खास मौके पर आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे जो यंग जनरेशन को देश भक्ति के सही मायने सिखाती है.

आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी स्टारर फिल्म 'रंग दे बसंती है'. इस फिल्म में उनके साथ साउथ एक्टर सिद्धार्थ और कुणाल कपूर भी नजर आए थे. वहीं फीमेल लीड की बात करें तो सोहा अली खान और ब्रिटिश एक्ट्रेस ऐलिस पैटन ने काम किया था. इस फिल्म की कहानी में आमिर खान, शरमन जोशी, सिद्धार्थ और कुणाल कॉलेज स्टूडेंट होते हैं जो कि एक फेमस ग्रुप होता है. आजादी को लेकर इस ग्रुप के सभी लोगों के अपने अलग-अलग विचार होते हैं जो कि फिल्म में सिस्टम से लड़ते हुए नजर आते हैं.

डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा की इस फिल्म में एक्ट्रेस ऐलिस पैटन भारत में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आती हैं जिसके लिए उन्हें ऐसे इंडियन एक्टर्स की जरूरत होती है जिसमें देशभक्ति साफ नजर आ सके. मगर भारत में आकर वो आमिर खान के इस कॉलेज ग्रुप से मिलती हैं जो कि बिल्कुल केयरफ्री होता है और लाइफ को एंजॉय करना चाहता है. जो बाद में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं.

Janki Vs state of kerala समेत साउथ की ये 4 फिल्में 15 अगस्त पर मचाएंगी धमाल, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी स्ट्रीम!

फिल्म 'रंग दे बसंती' में एक्टर शरमन जोशी और आमिर खान की दमदार और भावुक एक्टिंग ने फैंस का दिल छू लिया था. इस फिल्म को यंग जनरेशन के बीच आज भी खूब पसंद किया जाता है वहीं मूवी में ए आर रहमान के गानों ने चार-चांद लगा दिए थे.