/‘गौरी हिंदू नहीं...’ आमिर खान ने फतवा जारी होते ही लव जिहाद के आरोप पर तोड़ी चुप्पी, बताया तीसरी बीवी का धर्म; बोले- ‘मुझसे शादी करते वक्त...’

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी की. 61 साल की उम्र में शादी करने के बाद से ही वे लगातार लोगों के निशाने पर हैं. सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों ने उनपर ‘लव जिहाद’ करने का आरोप लगा दिया है. इन संगठनों का कहना है कि आमिर ‘लव जिहाद’ के ‘ब्रांड एंबेसडर’ बन चुके हैं. इस शादी को लेकर अब देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है.
आमिर खान को इस शादी के बाद सिर्फ एक तरफ से नहीं, बल्कि दोनों तरफ से घेरा जा रहा है. हिंदू संगठनों के गुस्से के बीच अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने आमिर खान के खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया है. मुफ्ती ने साफ कहा है कि आमिर की गौरी संग ये शादी पूरी तरह से हराम है. मौलाना का कहना है कि गौरी एक गैर-मुस्लिम महिला हैं, इसलिए ये शादी मान्य नहीं है.
इन तमाम आरोपों और फतवे पर अब खुद आमिर खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने आलोचना करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा, ‘सच तो ये है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार है और सबको साथ लेकर चलता है. मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदुओं से हुई है और मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से ही हुई है’. आमिर ने ये बात साफ की कि उनके परिवार में सभी धर्मों का पूरा सम्मान किया जाता है और वहां किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है.
आमिर खान ने अपने परिवार के बाकी मेंबर्स का एग्जांपल देते हुए कहा, ‘मेरे कजिन मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है. गौरी, रीना और किरण ने मुझसे शादी करते समय अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादी सिविल मैरिज थी’. आमिर ने अपनी तीसरी पत्नी के धर्म पर बात करते हुए कहा, ‘गौरी हिंदू नहीं हैं, वे ईसाई हैं और वे भी ऐसी ईसाई जो धर्म का बहुत सख्ती से पालन नहीं करतीं. जैसे-जैसे समय बीत रहा है वे अपने हिसाब से जिंदगी जी रहीं’.
इसके साथ ही आमिर ने उन खबरों को भी पूरी तरह अफवाह बताया, जिनमें कहा जा रहा था कि वे मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल, बांद्रा वेस्ट में 100 करोड़ का एक आलीशान ‘स्काईविला’ बनवा रहे हैं. आमिर ने कहा, ‘मुंबई के बाकी हिस्सों की तरह हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का भी रीडेवलपमेंट हो रहा है. ये फैसला हमारी हाउसिंग सोसाइटी ने लिया है, जिसमें मैं समेत 24 सदस्य हैं. इसमें एक बिल्डर भी शामिल है, जिसने बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा खरीदा है’.
दूसरी तरफ, फतवा जारी करने वाले मौलाना इब्राहिम हुसैन अपनी बात पर अड़े हुए हैं. उनका कहना है कि इस्लामिक कानून के मुताबिक कोई भी मुस्लिम पुरुष किसी गैर-मुस्लिम महिला से तब तक शादी नहीं कर सकता, जब तक वो इस्लाम न अपना ले. जो ऐसा करते हैं, वे गुनाह करते हैं. वहीं, बिहार के फारबिसगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आमिर का पुतला फूंका. उनका आरोप है कि आमिर जानबूझकर हिंदू समाज को निशाना बना रहे हैं और शादियां कर रहे हैं.