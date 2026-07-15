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‘गौरी हिंदू नहीं...’ आमिर खान ने फतवा जारी होते ही लव जिहाद के आरोप पर तोड़ी चुप्पी, बताया तीसरी बीवी का धर्म; बोले- ‘मुझसे शादी करते वक्त...’

Aamir Khan On Love Jihad Allegations: हाल ही में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ अपनी तीसरी शादी पर मचे बवाल पर पहली बार खुलकर बात की. एक तरफ जहां उनपर ‘लव जिहाद’ के आरोप लग रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया है. जानिए इस पूरे विवाद पर आमिर ने क्या कहा?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 15, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:49 AM IST
‘गौरी हिंदू नहीं...’ आमिर खान ने फतवा जारी होते ही लव जिहाद के आरोप पर तोड़ी चुप्पी, बताया तीसरी बीवी का धर्म; बोले- ‘मुझसे शादी करते वक्त...’
Image Credit: Aamir Khan On Love Jihad AllegationsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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