आमिर खान से भाई फैजल खान ने मांगी माफी, बोले- 'कुरान ने मेरी सोच बदल दी'; परिवार से खत्म किया सालों पुराना विवाद

Faisal Khan Apologises To Aamir Khan: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भाई फैजल खान ने पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर और परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इसके साथ ही उन्होंने आमिर और परिवार से भी संबंध खत्म कर दिए थे. लेकिन अब फैजल खान ने आमिर के साथ अपनी मां, बहन और पूरे परिवार से माफी मांगी है. फैजल खान ने अपनी सबसे बड़ी गलती मानी और कहा कि अब उन्हें किसी बात का सच साबित नहीं करना, बल्कि परिवार के साथ शांति बनाए रखनी है और रिश्ते बचाने हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने सरेआम परिवार पर आरोप लगाकर बहुत बड़ी गलती की है.'
एक्टर ने कहा कि अब कौन सही था और कौन गलत, इस बात से ज्यादा वह परिवार में शांति बनाए रखने को अहमियत देते हैं. फैजल खान ने उज्जवल त्रिवेदी को दिए एक इंटरव्यू में बताया, 'मैं सबसे पहले अपनी मां से माफी मांगना चाहता हूं. मैं संतोष से माफी मांगना चाहता हूं और मैं आमिर से भी माफी मांगता हूं. गुस्से और दुख में मैंने कुछ ऐसी बातें कह दीं, जो मुझे कभी नहीं कहनी चाहिए थीं.'
आमिर खान के भाई ने माना कि परिवार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बोलना उनकी सबसे बड़ी भूल थी. 'मुझे वो बातें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए थीं. मुझे परिवार के साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी. अब मेरा मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है. मुझे अभी कोई जवाब नहीं चाहिए. मुझे यह साबित नहीं करना कि मैं सही हूं और दूसरा गलत. सच यह है कि मुझे शांति चाहिए. मुझे अपने परिवार के साथ अमन चाहिए.'
फैजल खान ने आगे बताया कि कुरान ने उनका नजरिया बदलने में मदद की. उन्हें एक ऐसी आयत मिली, जिसमें पारिवारिक रिश्ते बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया था. उसी ने उन्हें अपने परिवार और प्रियजनों से फिर से जुड़ने की प्रेरणा दी. उन्होंने कहा, "मैंने तय किया कि कोई कुछ भी करे, उसे भूल जाऊं. रिश्तों को बचाना ज्यादा जरूरी है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने परिवार से जुड़े रिश्ते तोड़ दिए थे. तभी मैंने तय किया कि पहल पहले मैं ही करूंगा. सबसे पहले मैंने अपनी बहन विखत को फोन किया और उन्होंने तुरंत फोन भी उठा लिया. तब मुझे पता चला कि मेरी मां मुझे बहुत याद करती थीं. यह सुनकर मैं काफी भावुक हो गया और अगले ही दिन मुंबई के लिए फ्लाइट लेकर निकल गया. मां से मिलने और उनसे माफी मांगने के बाद मैंने आमिर से कहा कि मुझे माफ कर दो. मैंने जो भी किया, वह मुझे नहीं करना चाहिए था. प्लीज माफ कर दो.' फैजल खान के मुताबिक, उनके परिवार ने उनका गर्मजोशी और प्यार से स्वागत किया, जिससे बरसों की गलतफहमियां खत्म हो गईं.