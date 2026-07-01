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आमिर खान से भाई फैजल खान ने मांगी माफी, बोले- 'कुरान ने मेरी सोच बदल दी'; परिवार से खत्म किया सालों पुराना विवाद

Faisal Khan Apologises To Aamir Khan: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भाई फैजल खान ने एक साल पहले अपने परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे और कई गंभीर आरोप लगाए थे. अब वह परिवार के सामने झुक गए हैं और उन्होंने माफी मांगी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 01, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:33 AM IST
आमिर खान से भाई फैजल खान ने मांगी माफी, बोले- 'कुरान ने मेरी सोच बदल दी'; परिवार से खत्म किया सालों पुराना विवाद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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