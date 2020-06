ऐसी हुई Aamir Khan के को-एक्टर की हालत, सब्जी बेचकर कर रहा गुजारा- देखिए VIDEO

नई दिल्ली: बीते दिनों में बॉलीवुड के बारे में ऐसी कई बातें सामने आई हैं जिनके कारण लोग इन दिनों इंडस्ट्री से नाराज हैं. जहां सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद बॉलीवुड पर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं. वहीं कई बार पहले ही ऐसे अभिनेताओं के बारे में बातें सामने आई हैं जिनका गुजारा भी मुश्किल हो गया है. अब एक बार फिर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक एक्टर सब्जी बेचता नजर आ रहा है. ये एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) के साथ भी काम कर चुका है.

जी हां। आमिर खान के साथ फिल्म 'गुलाम' में काम कर चुके एक्टर जावेद हैदर (Javed Hyder) का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो बिग बॉस फेम डॉली बिंद्रा (Dolly Bindra) ने ट्विटर पर शेयर किया है. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. देखिए वीडियो...

इस वीडियो की बात करें तो इसमें जावेद हैदर ठेले पर सब्जी बेचते दिख रहे हैं. साथ ही इस वीडियो में वह गाना भी गा रहे हैं. वह इस वीडियो में 'दुनिया में जीना है तो...' गाने पर लिप्सिंग करते दिख रहे हैं. आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस एक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वारयरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा ने कैप्शन में लिखा, ''वो एक्टर है, आज वो सब्जी बेच रहा है, जावेद हैदर.''

