'3 Idiots' बनाने वाले विधु विनोद चोपड़ा की 'शिकारा' पर आमिर खान ने कह दी ऐसी बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) ने फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा (Vidhu Vinod Chopra) को उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'शिकारा' (Shikara) के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि यह एक ऐसी कहानी है, जिसे बताए जाने की जरूरत थी. आमिर ने शुक्रवार को ट्विटर पर फिल्म के ट्रेलर के लिंक को साझा करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की. उन्होंने लिखा कि विनोद आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. 'शिकारा' एक ऐसी फिल्म है, जो हमारे हाल के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक पर बनी है. यह एक ऐसी कहानी है, जिसे बताए जाने की जरूरत है. यह फिल्म 1989 के उत्तरार्ध और 1990 की शुरुआत में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की पृष्ठभूमि पर आधारित है. वैसे खुद आमिर खान विधु विनोद चोपड़ा की '3 इडियट्स' में काम कर चुके हैं.

बता दें कि कश्मीरी पंडितों पर बनी बॉलीवुड फिल्म 'शिकारा' पर रोक की मांग वाली याचिका जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई है. इस फैसले को लेकर फिल्म के निर्माता-निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया.मैं उम्मीद करता हूं कि 'तोड़ो नहीं जोड़ो' मैसेज पूरी दुनिया में इस फिल्म के जरिए पहुंचेगा.

Wishing you all the very best Vinod!

Shikara is a film about one of the most tragic events in our recent history. A story that needs to be told. https://t.co/IjssVfrwus

— Aamir Khan (@aamir_khan) February 7, 2020