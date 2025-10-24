आमिर खान की बेटी इरा को 8 साल बाद इस समस्या से मिली राहत, बोलीं- ‘मैं थेरेपी से ग्रेजुएशन कर…’

आमिर खान की बेटी इरा खान ने अपने सोशल मीडिया पर डिप्रेशन से जुड़ा एक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर चर्चा की है.
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की बेटी इरा खान कुछ समय पहले ही शादी के बंधन में बंधी हैं और इसे खुलकर एन्जॉय कर रही हैं. इंडस्ट्री से दूर इरा ने अपने जिम ट्रेनर नुपुर शिखरे से के साथ शादी की है. वहीं इस बीच वो मेंटल हेल्थ को लेकर भी स्ट्रगल कर रही थीं. लेकिन अब इरा ने डिप्रेशन से लंबी जंग लड़ी और इससे छुटकारा पा लिया है. लेकिन वह अभी भी इसके लिए दवाइयों का सेवन कर रही हैं. इरा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने डिप्रेशन की जर्नी को अपने फैंस के साथ शेयर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें अपनी कुछ फोटो भी शेयर की हैं.
लंबे समय बाद मिला छुटकारा
इरा खान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में डिप्रेशन से जुड़ा एक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें 8 साल बाद डिप्रेशन से फाइनली छुटकारा मिल गया है. इरा ने यह भी बताया कि उनके थैरेपिस्ट ने कहा है कि उन्हें अब थेरेपी की जरूरत नहीं है, बस अब दवाइयों से ही यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा. इरा ने लिखा, 'मेरा आखिरी थेरेपी सेशन 13 अक्टूबर 2025 को हुआ, लगातार 8 साल तक हफ्ते में तीन बार साइकोएनालिसिस, अब यह खत्म हो गया है, और अब मैं ठीक हो गई हूं, बस दवाइयां ले रही हूं, जो थोड़े समय और भी लेनी है, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही हूं, जिम्मेदारियों को समझती हूं और अब जिंदगी की मजा लेना नहीं भूलूंगी.’
मुझे ये पॉजिटिविटी देता है
आमिर खान की बेटी इरा खान ने आगे बताया है, 'जहां तक मेरे ठीक होने का सवाल है, मैं डिप्रेशन से पूरी तरह ठीक हो चुकी हूं, अगर ऐसे लक्षण दोबारा दिखे, तो मैं उन्हें दवाइयों से संभाल लूंगी, अगर ऐसा नहीं कर सकी तो मदद ले लूंगी, यह कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऐसा कहना मुझे पॉजिटिविटी देता है, मैं थेरेपी से ग्रेजुएशन कर चुकी हूं और मैं उसमें पास हो गई हूं'.
