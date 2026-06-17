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गाड़ी में गौरी स्‍प्रैट संग खिलखिलाती दिखीं आमिर खान की दोनों एक्स वाइफ, वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; लोग बोले- 'गजब का परिवार'

Aamir Khan Viral Video: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर आते ही आग लगा दी है. इस वीडियो में एक्टर अपनी दोनों एक्स वाइफ और होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के संग नजर आ रहे हैं. देखें वायरल वीडियो-

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 17, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:16 PM IST
गाड़ी में गौरी स्‍प्रैट संग खिलखिलाती दिखीं आमिर खान की दोनों एक्स वाइफ, वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; लोग बोले- 'गजब का परिवार'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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