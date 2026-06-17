बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपने मॉडर्न फैमिली डायनामिक की वजह से अक्सर ऑनलाइन चर्चा में बने रहते हैं. आमिर खान को उनकी तीसरी शादी से कुछ हफ्ते पहले ही एक्स वाइफ किरण राव और होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ समय बिताते हुए देखा गया. एक्स वाइफ के साथ गौरी का बॉन्ड देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ कि परिवार ऐसा कैसे हो सकता है. इंटरनेट पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
दरअसल, ऑनलाइन वायरल हो रहे एक वीडियो में आमिर खान, गौरी स्प्रैट, किरण, रीना और एक्टर के बेटे आजाद राव को परिवार के साथ बाहर घूमने के बाद एक ही गाड़ी में सफर करते देखा जा सकता है. वायरल वीडियो में आमिर ड्राइवर के बगल वाली आगे की सीट पर बैठे दिख रहे हैं, जबकि गौरी पिछली सीट पर किरण और आजाद के साथ बैठी नजर आईं. जिसके बाद फिर पहली पत्नी रीना भी उसी गाड़ी में बैठ जाती हैं. जब वे गाड़ी से निकलने की तैयारी करते हैं तो गौरी और किरण को बातचीत करते देखा जा सकता है और फिर दोनों हंसने लगते हैं.
इस एक्स कपल के बीच के अच्छे तालमेल और किरण राव की एक्टर की होने वाली दुल्हन के साथ दोस्ती ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. इस क्लिप पर रिएक्शन देते हुए एक फैन ने पूछा, 'डियर आमिर खान, यह कैसे हुआ?' दूसरे ने लिखा, 'एकदम कमाल का परिवार है, पूरे भारत में ये लोग इकलौते ही हैं.' एक अन्य ने लिखा, 'यह केवल आमिर खान ही कर सकते हैं.'
यह वीडियो ऑस्कर के लिए नामांकित क्लासिक फिल्म 'लगान' की 25वीं सालगिरह के जश्न में किरण के शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है. इस इवेंट में एक्टर के परिवार के कई लोग एक साथ शामिल हुए थे, जिसमें उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता भी शामिल थीं. गौरी भी इस जश्न में मौजूद थीं और उन्होंने आमिर खान के साथ हाथ में हाथ डालकर रेड कार्पेट पर वॉक भी किया था.
इस बीच आमिर और गौरी की शादी की तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं. एक्टर ने कंफर्म किया है कि शादी 5 जुलाई को होगी. शादी की खबरें ऑनलाइन आने के बाद आमिर ने इन अटकलों पर बात की और 'वैरायटी' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'मैं अभी अमेरिका में यात्रा कर रहा हूं. शादी की खबर सच है. यह 5 जुलाई को होगी.' अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने के फैसले के बारे में बताते हुए एक्टर ने कहा, 'अब हम दोनों को लगता है कि हम अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं.'