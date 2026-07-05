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शादी करते ही एक-दूसरे की बाहों में झूमते दिखे आमिर-गौरी, दोस्त इरफान पठान ने वीडियो शेयर कर दी बधाई

Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding Video: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने रविवार को गौरी स्प्रेट के साथ तीसरी शादी कर ली. इस खास मौके पर उनके क्लोज फ्रेंड और फैमिली मेंबर नजर आए. वहीं शादी में उनके करीबी दोस्त और इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स ऑलराउंडर इरफान पठान भी शामिल हुए, जिसका वीडियो शेयर कर उन्होंने एक्टर को बधाई दी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 05, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:04 PM IST
शादी करते ही एक-दूसरे की बाहों में झूमते दिखे आमिर-गौरी, दोस्त इरफान पठान ने वीडियो शेयर कर दी बधाई

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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