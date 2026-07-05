/शादी करते ही एक-दूसरे की बाहों में झूमते दिखे आमिर-गौरी, दोस्त इरफान पठान ने वीडियो शेयर कर दी बधाई

एक्टर आमिर खान ने 5 जुलाई को मुंबई के पाली हिल स्थित अपने घर पर एक क्लोज सेरेमनी में गौरी स्प्रैट से शादी कर ली है. 2 साल से ज्यादा एक दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया है. इस शादी में एक्टर के करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल थे, जिसमें क्रिकेटर इरफान पठान भी दिखाई दिए. उन्होंने अपने दोस्त आमिर और गौरी को बधाई देते हुए शादी का एक इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जिसमें एक्टर नाचते-गाते नजर आ रहे हैं.