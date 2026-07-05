/शादी करते ही एक-दूसरे की बाहों में झूमते दिखे आमिर-गौरी, दोस्त इरफान पठान ने वीडियो शेयर कर दी बधाई

एक्टर आमिर खान ने 5 जुलाई को मुंबई के पाली हिल स्थित अपने घर पर एक क्लोज सेरेमनी में गौरी स्प्रैट से शादी कर ली है. 2 साल से ज्यादा एक दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया है. इस शादी में एक्टर के करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल थे, जिसमें क्रिकेटर इरफान पठान भी दिखाई दिए. उन्होंने अपने दोस्त आमिर और गौरी को बधाई देते हुए शादी का एक इनसाइड वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जिसमें एक्टर नाचते-गाते नजर आ रहे हैं.
इस वीडियो में न्यू कपल शादी सेरेमनी में मौजूद मेहमानों के साथ खुशी से नाचता हुआ भी दिखाई दे रहा है. राजकुमार हिरानी, राज ठाकरे, अविनाश गोवारिकर, अमीन हाजी समेत कई अन्य लोग भी सेरेमनी में मौजूग थे और जोड़े को नाचते हुए देखकर जश्न का आनंद ले रहे थे.
इस वीडियो क्लिप में आमिर खान पहले अपनी शादी की कसमें पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद गौरी स्प्रैट सेरेमनी के दौरान अपनी कसमें पढ़ती हैं. दूल्हा-दुल्हन के पीछे आमिर के बच्चे, इरा खान और जुनैद खान बैठे थे. गौरी के पहले विवाह से उनका बेटा दूल्हा-दुल्हन के बीच में बैठा था. जबकि, आमिर की एक्स-वाइफ किरण राव से उनका बेटा आजाद राव खान भी मौजूद था. जैसे ही दूल्हा-दुल्हन ने अपनी कसमें पूरी कीं, परिवार के सदस्य तालियां बजाते हुए नजर आए. बाद में आमिर-गौरी के हाथ को प्यार से चूमते हुए दिखाई दिए.
Dear Amir Bhai & Gauri,
Heartiest congratulations on your wedding! Wishing you both a lifetime of love, happiness, laughter, and togetherness. May Allah bless your beautiful journey with endless joy and countless blessings.
So happy for you both, congratulations once again! pic.twitter.com/b6NVEoUw34
— Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 5, 2026
इरफान खान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए आमिर खान को शादी की शुभकामनाएं दीं और लिखा, 'प्यारे आमिर भाई और गौरी को शादी की हार्दिक बधाई! आप दोनों को प्यार, खुशी, हंसी और साथ से भरा जीवन मिले. अल्लाह आपके इस खूबसूरत सफर को अनंत खुशियों और अनगिनत आशीर्वादों से भर दे. आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं, एक बार फिर से बधाई!'.
एक्टर आमिर खान ने गौरी से शादी के लिए ट्रेडिशनल आइवरी कलर का कुर्ता पहना था, जिसके साथ उन्होंने अपनी छाती के बाईं ओर एक ब्रोच लगाया था. वहीं, गौरी बेज रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जिसके साथ उन्होंने डिजाइनर जेवर पहने थे.
आपको बता दें कि आमिर खान और गौरी की पहले सिर्फ जान-पहचान थी, लेकिन धीरे-धीरे दोनों करीब आते गए और उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल गई. करीब 18 महीने तक डेट करने के बाद, इस कपल ने साल 2025 में अपने रिश्ते को पब्लिक कर दिया.