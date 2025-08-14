आमिर खान ने फैंस को दिया सरप्राइज, अब इतने कम पैसों में घर बैठे देख पाएंगे ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, IMDb ने दी 6.9 रेटिंग
आमिर खान ने फैंस को दिया सरप्राइज, अब इतने कम पैसों में घर बैठे देख पाएंगे ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, IMDb ने दी 6.9 रेटिंग

Aamir Khan On Sitaare Zameen Par: आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' ने सिनेमाघरों में फैंस का दिल जीतने के बाद अब यूट्यूब पर फैंस का ध्यान खींचना चाहते हैं. इसके लिए एक्टर ने फैंस के लिए खास ऐलान किया हैं. 

 

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 14, 2025, 07:33 PM IST
सितारे जमीन पर
सितारे जमीन पर

Aamir Khan Sitaare Zameen Par Price: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपने फैंस को सरप्राइज देने में काफी माहिर है. इस बार आमिर खान ने अपने फैंस के लिए 14 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. एक्टर ने अनाउंस किया कि अब फैंस अपने घर बैठे परिवार वालों के संग उनकी जबरदस्त फिल्म देख सकते हैं. इस सरप्राइज को देने के लिए आमिर खान ने अपना एक वीडियो शेयर किया है. 

फैंस को दिया मजेदार सरप्राइज 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आमिर खान ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक्टर सफेद कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं और कुर्ते पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का बैज भी लगा रखा हैं. आमिर खान प्रोडक्शंस ने एक्टर ने इस वीडियो को शेयर किया और कैप्शन में लिखा 'इस स्वतंत्रता दिवस पर यूट्यूब पर केवल 50 रुपये में 'सितारे जमीन पर' देखें.' इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इतने कम रुपये में देख सकते फिल्म 
इस वीडियो में आमिर खान कह रहे हैं कि 'नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. इस खान मौके पर देखिए मेरी फिल्म 'सितारे जमीन पर' अपने पूरे परिवार के साथ. जय हिंद.' बता दें कि आमिर खान के फैंस 'सितारे जमीन पर' फिल्म को 15,16 और 17 अगस्त को सिर्फ 50 रुपये में अपने परिवार वालों के साथ घर बैठे देख सकते हैं. इस फिल्म को देख घर बैठे अपने परिवार वालों के साथ इंडिपेंडेंस डे को खास बना सकते हैं. 

यूट्यूब चैनल पर 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर
बता दें कि आमिर खान ने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल 'आमिर खान टॉकीज' शुरू किया है. इसी चैनल पर आमिर खान की फिल्म आप लोग कम पैसों में देख सकते हैं. अब तक इस यूट्यूब चैनल पर 4 लाख 45 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं. इस चैनल पर अब तक कई फिल्मों को अपलोड किया जा चुका है. 

18 जून को रिलीज हुई थी फिल्म 
आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' का डायरेक्शन आरएस प्रसन्ना ने किया है. सितारे जमीन पर फिल्म थिएटर में 18 जून को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का फैंस ने जमकर मनोरंजन किया था. फिल्म की बात करें तो 'सितारे जमीन पर' को 80 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इसने दुनियाभर में 267 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. 

