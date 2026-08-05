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प्रदीप रावत की अंतिम यात्रा में उमड़ा बॉलीवुड, आमिर खान समेत इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि

Pradeep Rawat Last Rites: एक्टर प्रदीप रावत के अचानक निधन से पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसरा गया, जिसके बाद कई सेलेब्स सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं मुंबई में आमिर खान अपने 'गजनी' और 'लगान' को-स्टार के अंतिम संस्कर में शामिल हुए.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 05, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:39 PM IST
प्रदीप रावत की अंतिम यात्रा में उमड़ा बॉलीवुड, आमिर खान समेत इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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