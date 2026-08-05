प्रदीप रावत की अंतिम यात्रा में उमड़ा बॉलीवुड, आमिर खान समेत इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि

'गजनी' और 'लगान' से फेमस हुए एक्टर प्रदीप रावत का बीती देर रात ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ते हुए निधन हो गया. उन्होंने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके निधन की खबर सामने आते ही बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी. उनके करीबी दोस्त और एक्टर यशपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपने को-स्टार प्रदीप रावत को श्रद्धांजलि दी. वहीं आज 5 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें आमिर खान भी शामिल हुए.
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान मुंबई में अपने 'गजनी' को-स्टार प्रदीप रावत को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे. इस दौरान एक्टर के परिवार के सदस्य, दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के कई और भी चेहरे मौजूद थे.
एक्टर प्रदीप रावत आमिर खान स्टारर 'गजनी' और 'लगान' दोनों फिल्मों में नजर आए थे. उन्होंने 'गजनी' में खतरनाक खलनायक गजनी धर्मात्मा की भूमिका निभाई थी, जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए. वहीं फिल्म 'लगान' में उनके द्वारा निभाए गए यादगार किरदार को लोग आज भी बेहद पसंद करते हैं. प्रदीप रावत ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, बल्कि साउथ सिनेमा में भी कई यादगार फिल्में दीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई की.
आमिर खान अपनी कार से सीधा अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे. उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था. आमिर ने बेहद शांत तरीके से अंदर जाकर प्रदीप रावत को श्रद्धांजलि दी. दोनों कलाकारों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और उनके बीच अच्छी दोस्ती थी. प्रदीप रावत के निधन पर आमिर खान ने उन्हें याद करते हुए कहा कि 'प्रदीप जी एक बेहद मेहनती, समर्पित और बेहतरीन कलाकार थे. उन्होंने फिल्म ‘गजनी’ में विलेन का किरदार निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई थी.' आमिर ने कहा कि प्रदीप की बेहतरीन एक्टिंग के बिना ये फिल्म इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाती.
आमिर खान ने ये भी बताया कि प्रदीप रावत ने ‘लगान’ फिल्म में भी शानदार काम किया था. फिल्म में उनके ‘देवा सिंह सोढ़ी’ के किरदार को याद करते हुए आमिर ने कहा कि उस भूमिका को जिस तरह प्रदीप ने निभाया, वैसा करना आसान नहीं था. उन्होंने प्रदीप को एक वर्सेटाइल एक्टर बताया और उनके निधन पर दुख जताया.
प्रदीप रावत की अंतिम विदाई में एक्टर रजा मुराद भी पहुंचे. उन्होंने अपने दोस्त को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा, अखिलेंद्र मिश्रा, अमीन हाजी और ‘लगान’ से जुड़े कई कलाकार भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए. अंतिम संस्कार के दौरान प्रदीप रावत के बेटे विक्रमादित्य भी काफी इमोशनल नजर आए. आपको बता दें, प्रदीप रावत लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. उनके मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि बीमारी दोबारा लौट आई थी और पिछले एक महीने से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था.