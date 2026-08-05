प्रदीप रावत की अंतिम यात्रा में उमड़ा बॉलीवुड, आमिर खान समेत इन सितारों ने दी श्रद्धांजलि

आमिर खान अपनी कार से सीधा अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे. उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था. आमिर ने बेहद शांत तरीके से अंदर जाकर प्रदीप रावत को श्रद्धांजलि दी. दोनों कलाकारों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और उनके बीच अच्छी दोस्ती थी. प्रदीप रावत के निधन पर आमिर खान ने उन्हें याद करते हुए कहा कि 'प्रदीप जी एक बेहद मेहनती, समर्पित और बेहतरीन कलाकार थे. उन्होंने फिल्म ‘गजनी’ में विलेन का किरदार निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई थी.' आमिर ने कहा कि प्रदीप की बेहतरीन एक्टिंग के बिना ये फिल्म इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाती.