/पहली बार साथ काम करेंगे आमिर खान-कबीर खान! उत्तराखंड टनल हादसे पर बनाएंगे फिल्म; ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्शन हाउस संग मिलाया हाथ

भारतीय सिनेमा के दो बड़े दिग्गज आमिर खान और कबीर खान पहली बार एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के लिए साथ आ रहे हैं. आमिर खान प्रोडक्शंस और मेलबर्न की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स मिलकर एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम 'सिल्क्यारा 41' है. इस फिल्म के डायरेक्शन की कमान कबीर खान संभालेंगे, जो अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म का ऐलान इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम तस्वीरें शेयर कर किया.
ये फिल्म उत्तराखंड की सिल्क्यारा टनल में साल 2023 में हुए उस रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. टनल टूटने की वजह से वहां 41 मजदूर पूरे 17 दिनों तक फंसे रहे थे. फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एक बहुत ही मुश्किल मिशन को अंजाम दिया. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑस्ट्रेलिया के टनल एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जो विक्टोरिया के रहने वाले हैं.
इस फिल्म की कहानी को ऑस्ट्रेलिया के मशहूर स्क्रीनराइटर एंड्रयू अनास्तासियोस लिख रहे हैं, जो बेहद ही खास बात है. IFFM ने इस इवेंट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसमें आमिर खान और कबीर खान एक साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं. मेकर्स ने एक नोट जारी कर बताया कि ये फिल्म भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐतिहासिक सिनेमाई साझेदारी की शुरुआत है. ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे, हिम्मत और एकता की एक बड़ी मिसाल है.
सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, ‘‘सिल्क्यारा 41’ सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये इंसानी हौसले, हिम्मत और दो देशों की दोस्ती का एक बड़ा जश्न है. जब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोस्ती के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं, तब ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब लोग एक नेक मकसद के लिए साथ आते हैं, तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है. हमारा मकसद सिर्फ एक था कि हर एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला जाए’. अब बस फिल्म के आने का इंतजार है.
आपको याद दिला दें कि साल 2023 में उत्तराखंड की सिल्क्यारा टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया था, जिससे वहां पानी का रिसाव होने लगा था. इस भयानक हादसे में 41 निर्माण मजदूर अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकालने में पूरे 17 दिन का लंबा समय लगा था. पूरा देश उन मजदूरों की सलामती की दुआएं मांग रहा था. इस रेस्क्यू मिशन की सफलता ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था और अब यही कहानी बड़े पर्दे पर दिखेगी, जिसको लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं.
अगर कबीर खान के काम की बात करें, तो उनकी आखिरी फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ थी, जो साल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन ने लीड रोल में नजर आए थे और उनके काम को लोगों ने काफी पसंद किया था. अब कबीर खान, आमिर खान के साथ मिलकर इस नई फिल्म से धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फैंस भी आमिर खान और कबीर खान की इस पहली जोड़ी को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. देखते हैं ये फिल्म कब तक बड़े पर्दे पर रिलीज होती है.