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पहली बार साथ काम करेंगे आमिर खान-कबीर खान! उत्तराखंड टनल हादसे पर बनाएंगे फिल्म; ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्शन हाउस संग मिलाया हाथ

Aamir Khan New Movie: उत्तराखंड के सिल्क्यारा टनल हादसे की सच्ची कहानी पर अब एक शानदार फिल्म बनने जा रही है. सबसे बड़ी बात ये है कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान और मशहूर डायरेक्टर कबीर खान इस फिल्म के लिए पहली बार एक साथ हाथ मिला रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्शन हाउस से हाथ मिलाया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 10, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:42 PM IST
पहली बार साथ काम करेंगे आमिर खान-कबीर खान! उत्तराखंड टनल हादसे पर बनाएंगे फिल्म; ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्शन हाउस संग मिलाया हाथ
Image Credit: Aamir Khan Kabir Khan New Movie Silkyara 41Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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