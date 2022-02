आमिर खान और करीना कपूर के फैंस को तगड़ा झटका, बदल गई 'लाल सिंह चड्ढा' की रिलीज डेट

नई दिल्ली: आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर (Kareena Kapoor Khan) के फैंस के लिए बुरी खबर है. इन दोनों सितारों की मच अवेटेड फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. अब ये फिल्म अप्रैल की जगह 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी.

AAMIR KHAN: 'LAAL SINGH CHADDHA' TO RELEASE ON 11 AUG... #AamirKhan has decided to shift #LaalSinghChaddha to a new date: 11 Aug 2022... Team #Adipurush - starring #Prabhas - has decided to accommodate #AamirKhan and opt out of 11 Aug 2022 date... OFFICIAL STATEMENT... pic.twitter.com/247P5smLvG

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 15, 2022