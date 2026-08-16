आमिर खान-किरण राव के बेटे आजाद के छलके आंसू, बच्चे को रोते देख फैंस हुए परेशान; आखिर क्या है माजरा?

इन दिनों अपनी तीसरी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में रहे आमिर खान, उनकी एक्स-वाइफ किरण राव और बेटे आजाद राव खान को एक साथ देखा गया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस के चेहरे से स्माइल गायब हो गए और चिंता बढ़ गई, क्योंकि वायरल हो रहे इस वीडियो में आमिख-किरण और बेटे आदाज के चेहरों पर गहरी उदासी देखने को मिल रही है. इतना ही नहीं, बेटे आजाद की आंखों में तो आंसू भी नजर आ रहे हैं.
इसके बाद फैंस के मन में एक ही सवाल उठ रहा है आखिर माजरा क्या है? दरअसल, तीनों को एक साथ मुंबई के एक पेट क्लिनिक के बाहर देखा गया. इस दौरान माहौल भी काफी गमगीन नजर आ रहा था. आमिर के हाथ में एक पेट बास्केट थी, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका कोई पालतू जानवर काफी बीमार है या दुनिया को छोड़कर जा चुका है, जिसके चलते तीनों के चेहरे पर उसको खोने का गम या उसकी बीमारी को लेकर चिंता साफ देखने को मिल रही थी, जिसने फैंस को भी दुखी कर दिया.
सामने आए वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान आमिर के बेटे आजाद ने खींचा, जो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे. व्हाइट टी-शर्ट और ग्रे लोवर में आजाद क्लिनिक से बाहर आते ही बुरी तरह रोने लगे और उनके माता-पिता उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे. एक बच्चे को इस तरह बेहाल देखकर फैंस का दिल भी पसीज गया. सोशल मीडिया पर ये नजारा आते ही लोगों ने बेटे को लेकर अपनी फिक्र जाहिर करना शुरू कर दिया. सब यही दुआ कर रहे हैं कि उनके परिवार पर आई ये परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए.
आजाद को यूं बिलखते देख सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह के कयास लगाने लगे. लोगों का मानना है कि या तो उनके प्यारे पालतू जानवर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है या फिर कोई बेहद दुखद अनहोनी घट गई है. घर में पले जानवर के साथ बच्चों का लगाव बहुत गहरा होता है और उनके जाने या बीमार होने का दर्द सहना आसान नहीं होता. हालांकि, इस पूरे मामले पर अब तक आमिर खान या उनके परिवार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आई है, फिर भी लोग उनके लिए सिमपेथी जाहिर कर रहे हैं.
आमिर खान और किरण राव के बेटे आजाद अक्सर अपने माता-पिता के साथ नजर आते हैं. भले ही आजाद फिल्मी दुनिया की चमक-दमक से दूर रहते हैं, लेकिन उनको हमेशा किसी फैमिली इवेंट या परिवार के साथ समय बिताते हुए देखा जाता है. उनकी सिंपलिसिटी और शांत स्वभाव अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेता है. आजाद का जन्म 2011 में सरोगेसी से हुआ था. फिलहाल आजाद 15 साल के हैं और अपनी मां किरण राव के साथ रहते हैं. आखिर बार आजाद को अपने पति आमिर की तीसरी शादी में देखा गया था.
वहीं, अगर पर्सनल लाइफ से अलग बात करें तो आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है. फिल्म में सनी देओल एक बार फिर अपने दमदार किरदार में लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. उनके साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और छोटे से रोल में अली फजल नजर आ रहे हैं. फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. कहानी और कलाकारों के काम को तो सराहा गया है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी धीमी कमाई मेकर्स की चिंता बढ़ा रही है.
ऑडियंस और क्रिटिक्स की पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बाद भी ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर सकी. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने ओपनिंग डे पर लगभग 5.75 करोड़ रुपये का ही बिजनेस किया. फिल्म एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फिल्म को अपना बजट निकालना है और सिनेमाघरों में टिके रहना है, तो आने वाले दिनों में कलेक्शन की रफ्तार तेजी से बढ़ानी होगी. इसके साथ ही मेकर्स को अब वीकेंड पर ऑडियंस के बेहतर फुटफॉल और पॉजिटिव ‘वर्ड ऑफ माउथ’ से काफी उम्मीदें हैं.
इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में चल रही ताजा खबरों की मुताबिक, आमिर खान जल्द ही ‘ललकारा’ नाम की एक बड़ी फिल्म में नजर आ सकते हैं. कहा जा रहा है कि ये फिल्म साल 1952 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज की घटनाओं पर आधारित होगी. इस फिल्म में आमिर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान लाला अमरनाथ का अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. अगर ये खबर सच साबित होती है, तो खेल प्रेमियों और सिनेमा के दीवानों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होगा.