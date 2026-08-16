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आमिर खान-किरण राव के बेटे आजाद के छलके आंसू, बच्चे को रोते देख फैंस हुए परेशान; आखिर क्या है माजरा?

Aamir Khan Son Emotional Video Viral: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपनी एक्स-वाइफ और किरण राव और बेटे आजाद के साथ मुंबई के एक पेट क्लिनिक के बाहर नजर आए. इस दौरान बेटे की आंखों में आंसू और आमिर के चेहरे पर उदासी झलक रही थी. उनकी इस हालत ने फैंस का भी दिल तोड़ दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 16, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:41 AM IST
आमिर खान-किरण राव के बेटे आजाद के छलके आंसू, बच्चे को रोते देख फैंस हुए परेशान; आखिर क्या है माजरा?
Image Credit: क्यों रोते हुए नजर आए आमिर-किरण के बेटे आजाद (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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