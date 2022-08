Laal Singh Chaddha: रिलीज के 1 दिन बाद ही मुसीबत में फंसी आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' फिल्म, दो सीन्स पर हो रहा जमकर बवाल

Laal Singh Chaddha: आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) को रिलीज हुए महज एक ही दिन हुआ है लेकिन फिल्म एक और मुसीबत में फंस गई है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने इस फिल्म के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है. वकील ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं कि जिससे इंडियन आर्मी और हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं. इसके साथ ही तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है.

एफआईआर की कर रहे मांग

एडवोकेट विनीत जिंदल (Vineet Jindal) के मुताबिक 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) में कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेट है जिसकी वजह से आमिर खान. डायरेक्टर अद्वैत चंदन और पैरामाउंट पिक्टर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153 A, 298 और 505 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.

Complaint against Aamir Khan for 'disrespecting Indian Army" and "hurting sentiments" in Laal Singh Chaddha

Read @ANI Story | https://t.co/jOnh8yRdJs#LaalSinghChaddha #AamirKhan #IndianArmy pic.twitter.com/evYFYhcfOR

— ANI Digital (@ani_digital) August 12, 2022