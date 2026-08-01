'लगान' की गोरी मैम का देसी अवतार, 25 साल पुरानी तस्वीरों में पहचानना हुआ मुश्किल! आमिर खान भी रह जाएंगे दंग

Lagaan 25 Years Rachel Shelley: क्या आपको 'लगान' फिल्म की वो दयालु गोरी मैम एलिजाबेथ याद हैं, जिन्होंने चंपानेर के ग्रामीणों को चुपके से क्रिकेट सिखाया था? आमिर खान की इस आइकॉनिक फिल्म को 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर फिल्म की एलिजाबेथ यानी ब्रिटिश एक्ट्रेस रेचेल शैली ने फैंस को एक बेहद खूबसूरत सरप्राइज दिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से 25 साल पुरानी ऐसी अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा.
ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी आमिर खान की ऑल-टाइम क्लासिक फिल्म 'लगान' आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है. फिल्म रिलीज के 25 साल पूरे होने के मौके पर इसकी स्टारकास्ट एक बार फिर पुरानी यादों में खो गई है. इस बार फिल्म में एलिजाबेथ रसेल का किरदार निभाने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस रेचेल शैली ने फैंस के साथ अपनी कुछ बेहद खास और अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देखकर 'लगान' के चाहने वालों की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं.
देसी अवतार में दिखीं गोरी मैम
रेचेल शैली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दो बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें पोस्ट की हैं. पहली फोटो में रेचेल एकदम ट्रेडिशनल इंडियन लुक में नजर आ रही हैं, जहां उन्होंने रंग-बिरंगी देसी चूड़ियां पहन रखी हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में वो अपने विक्टोरियन दौर वाले एलिजाबेथ के गेटअप में एक सजे-धजे हाथी के पास खड़ी होकर मुस्कुराती दिख रही हैं. इन दोनों ही तस्वीरों में उनकी सादगी फैंस का दिल जीत रही है.
फैंस से पूछा- क्या मैंने ये तस्वीरें दिखाई थीं?
इन बेहतरीन BTS तस्वीरों को शेयर करते हुए रेचेल ने एक बहुत ही प्यारा कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, "हे #LagaanLovers - क्या मैंने कभी ये तस्वीरें आपके साथ शेयर की हैं? #lagaan #25yearslagaan." उनके इस पोस्ट के आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाना शुरू कर दिया. भुवन और एलिजाबेथ की इस अधूरी प्रेम कहानी को फैंस आज भी याद करते नजर आए.
फिल्म में दिल जीतने वाला किरदार
फिल्म 'लगान' में रेचेल शैली ने कैप्टन एंड्रयू रसेल की बहन एलिजाबेथ का किरदार निभाया था. अपने क्रूर भाई के बिल्कुल उलट, एलिजाबेथ का दिल बहुत साफ और दयालु था. उन्होंने चंपानेर के लोगों की मदद करने के लिए उन्हें छुप-छुपकर क्रिकेट के नियम सिखाए थे. कहानी में आगे चलकर उन्हें भुवन (आमिर खान) से प्यार हो जाता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भुवन गौरी (ग्रेसी सिंह) से प्यार करता है, तो उनका दिल टूट जाता है.
2001 में रचा गया था इतिहास
आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन और आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी. ए.आर. रहमान के संगीत और जावेद अख्तर के गानों ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे. 25 साल बाद भी इस फिल्म का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, और रेचेल शैली की इन पुरानी तस्वीरों ने इस जश्न को दोगुना कर दिया है.