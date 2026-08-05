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‘कदम पीछे खींचना ही सही समझा...’, आमिर खान की ‘ललकार’ से पत्ता कटने पर क्या बोले फरहान अख्तर? इस एक्टर ने किया रिप्लेस

Farhan Akhtar Out From Lalkaara: आशुतोष गोवारिकर की नई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘ललकार’ में आमिर खान के साथ फरहान अख्तर को चुना गया था, लेकिन अब उनको इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया हैं, जिनकी जगह पर अब ये एक्टर नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर फरहान अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ‘एक्टिंग से कदम पीछे खींचना ही सही समझा’.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 05, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:10 AM IST
‘कदम पीछे खींचना ही सही समझा...’, आमिर खान की ‘ललकार’ से पत्ता कटने पर क्या बोले फरहान अख्तर? इस एक्टर ने किया रिप्लेस
Image Credit: Farhan Akhtar Replaced in Aamir Khan Movie Lalkaara

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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