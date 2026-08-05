‘कदम पीछे खींचना ही सही समझा...’, आमिर खान की ‘ललकार’ से पत्ता कटने पर क्या बोले फरहान अख्तर? इस एक्टर ने किया रिप्लेस

साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म ‘लगान’ की हिस्टोरिकल सक्सेस के सालों बाद आमिर खान और डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर एक बार फिर बड़े पर एक अपना जादू चलाने आ रहे हैं. दोनों जल्द ही ‘ललकार’ नाम की एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में साथ काम करते नजर आएंगे. ये खबर सुनते ही क्रिकेट और सिनेमा प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इस मोस्ट अवेटेड फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. हर कोई इस जोड़ी को दोबारा बड़े पर्दे पर कमाल करते देखना चाहता है.
फिल्म का ऐलान होते ही मेकर्स ने इसके लिए बेहतरीन कलाकारों को जोड़ना शुरू कर दिया था. बीच में खबर आई थी कि आमिर खान के साथ फरहान अख्तर भी इसमें काम करते नजर आएंगे. लंबे समय बाद इन दोनों कलाकारों को साथ देखने के लिए फैंस बेहद खुश थे. हालांकि, अब सामने आ रही खबरों के मुताबिक फरहान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है. इस खबर ने उनके फैंस को थोड़ा उदास कर दिया है, जिसके बाद खुद फरहान अख्तर ने सामने आकर अपने इस फैसले के पीछे की बड़ी वजह का खुलासा किया है.
समाने आ रही खबरों के मुताबिक, बताया जा रहा है कि फरहान अख्तर ने ये फैसला अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की वजह से लिया है. वे मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन की बायोपिक में लीड रोल प्ले कर रहे हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन नीरज पांडे कर रहे हैं. आर.डी. बर्मन का किरदार निभाने के लिए फरहान को बहुत गहरी तैयारी और लंबा समय चाहिए था. दूसरी तरफ ‘ललकार’ के लिए भी उन्हें महीनों क्रिकेट की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती और समय की कमी होने के चलते उन्होंने बर्मन सहाब की बायोपिक को प्रायोरिटी दी है.
फरहान अख्तर ने फिल्म से बाहर होने पर साफ किया कि उनका ये कदम किसी झगड़े या विवाद की वजह से नहीं है. दरअसल, उनके पास दो बड़े प्रोजेक्ट्स एक साथ आ गए थे. दोनों ही कामों के लिए काफी वक्त देने और खास तरह की तैयारी करने की जरूरत थी. शूटिंग की तारीखें आपस में टकराने की वजह से उनके लिए दोनों जगह ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था. इसी वजह से उन्होंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट में एक्टिंग से कदम पीछे खींचना सही समझा. हालांकि, वे इस काम से पूरी तरह दूर नहीं हुए हैं और पर्दे के पीछे अपनी निर्माण कंपनी के जरिए जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.
फरहान अख्तर के बाहर होने के बाद मेकर्स ने नए एक्टर को फिल्म में शामिल कर लिया है. अब यंग एक्टर सिद्धांत गुप्ता को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है. वे आमिर खान के साथ लीड रोल में नजर आएंगे. ही फरहान अख्तर अब इसमें एक्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन वे बतौर प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट में रहेंगे. सिद्धांत की एंट्री से इस पूरी टीम में नई एक्साइटमेंट बढ़ गई है. आमिर और सिद्धांत की जोड़ी को एक साथ देखना लोगों के लिए काफी मजेदार होने वाला है. सिनेमा प्रेमी भी इस नई जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं.
‘ललकार’ एक पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी 1952 के भारत-पाकिस्तान ऐतिहासिक टेस्ट मैच पर आधारित है. इस फिल्म में आमिर खान भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान लाला अमरनाथ के रोल में नजर आएंगे. फिल्म में बंटवारे के बाद के इमोशनल पल, दोस्ती और देशप्रेम की भावना को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाएगा. इस रोल के लिए आमिर खान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस किरदार को पर्दे पर जिंदा करने के लिए उन्होंने अभी से अपनी खास तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. लोग इस फिल्म को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
फिल्म से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट ये है कि विक्रांत मैसी को भी एक अहम किरदार के लिए संपर्क किया गया है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही स्टारकास्ट का ऑफिशियल ऐलान किया जाएगा. फिल्म की शूटिंग 1 अक्टूबर से मुंबई में शुरू होने वाली है. क्रिकेट और मनोरंजन का ये यूनिक संगम लोगों को एक बार फिर से पुराने दौर की यादों में ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है. फैंस भी इस नई जोड़ी और कहानी को पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं. अब देखना ये है कि ये पिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.