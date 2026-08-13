'फावड़े जैसा था हाथ', जब धर्मेंद्र के हाथ देखकर सहम गए थे आमिर खान; सुनाया पहली मुलाकात का किस्सा

मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान ने हाल ही में 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 18 में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़े एक पुराने किस्से को शेयर किया. दरअसल, शो में आमिर खान 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने धर्मेंद्र से अपनी पहली मुलाकात का मजेदार किस्सा सुनाया.
आमिर ने बताया कि उस समय वह नासिर हुसैन के ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे. यहीं, उनकी पहली बार धर्मेंद्र से मुलाकात हुई थी. आमिर ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार धर्मेंद्र से हाथ मिलाया तो उनके हाथ का आकार देखकर वह हैरान रह गए. इतना ही नहीं, आमिर ने मजाकिया अंदाज में धर्मेंद्र के हाथ की तुलना फावड़े से की.
आमिर ने कहानी सुनाते हुए कहा, 'सर, मैं एक किस्सा सुनाऊं? मैं धरम जी से पहली दफा नासिर साहब के ऑफिस में मिला था. मेहबूब स्टूडियो के बिल्कुल सामने. आमिर खान ने उस समय को याद करते हुए बताया जब धर्मेंद्र ऑफिस में आए और उनसे उनका परिचय कराया गया. उन्होंने कहा, 'तो एक दिन धरम जी अचानक से आ गए. तो सहायक था, मैं खड़ा हो गया, और चाचाजान ने तारीफ कराया, 'धरम जी, ये मेरा भतीजा है, आमिर.' तो मैंने धरम जी से हाथ मिलाया. धरम जी का हाथ फ़ावदे की तरह था और जब मैंने हाथ मिलाया तो असल में मैं डर गया. इतना बड़ा हाथ किसका होता है भाई, और इतना रफ. मेरे दिमाग में पहला विचार सनी और बॉबी का आया था.'
बता दें कि छह दशक से ज्यादा के करियर को पीछे छोड़ते हुए धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में 24 नवंबर, 2025 को आखिरी सांस ली. 1960 में डेब्यू के बाद उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध सितारों में से एक बन गए. उनकी पॉपुलर फिल्मों में 'फूल और पत्थर', 'मेरा गांव मेरा देश', 'सत्यकाम', 'चुपके-चुपके', 'यादों की बारात' और 'शोले' शामिल हैं, जो सभी बॉलीवुड इतिहास में मील का पत्थर बनी हुई हैं. फिर अपने करियर की दूसरी पारी में धर्मेंद्र ने 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी', 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' और 'इक्कीस' जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता.
बता दें कि 'कौन बनेगा करोड़पति' का 18वां सीजन की शुरुआत में सनी देओल और आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन के शो में पहुंचे. इस दौरान अमिताभ ने सनी देओल से ऐसा सवाल पूछ लिया, जिस पर अभिनेता का जवाब भी काफी दिलचस्प था. अमिताभ बच्चन सनी देओल से पूछा, 'सनी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं. यह 18वां सीजन है. आप इतने लंबे समय से क्या कर रहे थे? आप हमारे साथ क्यों नहीं आए?" अमिताभ का यह सवाल सुनकर सनी देओल मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि वह इस शो से काफी डरते थे. सनी कहते, "मैं शो से बहुत डरता था. मुझे सोचना पड़ता है."
सनी देओल के इस जवाब पर आमिर खान मजाकिया अंदाज में कहते हैं, ''सर, मैं तो यहां 6-7 बार आ चुका हूं.'' आमिर की बात सुनकर सनी देओल भी तुरंत जवाब देते हैं. वह कहते हैं, ''ये सोचता नहीं है, मैं सोचता हूं.'' दोनों सितारों के बीच इस बातचीत को सुनकर अमिताभ बच्चन भी मुस्कुराते नजर आते हैं.
बता दें कि सनी देओल और आमिर खान 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर पहुंचे. यह फिल्म 1947 में भारत के विभाजन के दौर की कहानी पर आधारित बताई जा रही है. फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. उनके साथ शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अली फजल और अभिमन्यु सिंह भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे.
फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है. ट्रेलर में कहानी एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी बंटवारे के दौरान होने वाली हिंसा, डर और जबरन पलायन से पूरी तरह बदल जाती है. ऐसे समय में परिवार के सामने अपने रिश्तों और जिंदगी को बचाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है. 'बंटवारा 1947' इसलिए भी खास है क्योंकि यह प्रीति जिंटा की करीब आठ साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी है. फिल्म को मशहूर लेखक असगर वजाहत के चर्चित नाटक 'जिस लाहौर नइ वेख्या, ओ जम्या ई नइ' का सिनेमाई रूपांतरण बताया जा रहा है.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)