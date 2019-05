चीनी दर्शकों के बीच इस नाम से मशहूर हैं आमिर खान, मिला खास उपहार

नई दिल्ली : बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को चीनी दर्शकों के बीच नान शेन (भगवान) माना जाता है. एक कार्यक्रम में वह एक खास तरह का हूडी पहने नजर आए. यह हूडी उन्हें चीन के प्रशंसकों से उपहार में मिला है. बॉलीवुड से चीन तक सांस्कृतिक आदान-प्रदान की शुरुआत करने वाले आमिर की फिल्में 'दंगल' और 'सीक्रेट सुपरस्टार' चीनी बाजारों में सबसे अधिक कमाई करने वाली मानी जाती हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्टार बन चुके आमिर की फिल्में चीनी आबादी के बीच सबसे प्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक होती हैं.

'दंगल' बॉक्स ऑफिस पर अब तक 30 करोड़ डॉलर से अधिक कमाई करने में सफल रही है और इसे चीन की जमीन पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म माना जाता है.

My 1st Ad for Walkaroo. Check it out. I really enjoyed playing the flashes of different characters in it. Bob has done a great job of directing it.

Hope you like it.

Love.

a.@vkcwalkaroo pic.twitter.com/mkNBeM6b6R

— Aamir Khan (@aamir_khan) May 9, 2019