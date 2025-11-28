IFFI 56 में इमोशनल हुए आमिर खान, धर्मेंद्र संग बिताए पलों को किया याद, बोले- 'वे मेरे दिल के बेहद करीब थे’

एक्टर आमिर खान ने बताया कि वे कुछ सालों से वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के करीब थे और उनसे अक्सर मिला करते थे और इस दौरान उन्होंने अपने बेटे आजाद को भी मिलवाया. उन्होंने कहा, ‘मैं असल में उनकी फिल्में देखकर ही बड़ा हुआ हूं. सब उन्हें एक्शन हीरो और ही-मैन के नाम से जानते हैं. उन्होंने अपने करियर में इतने अच्छे तरीके से किरदारों को दिखाया है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने उनके अभिनय की असली गहराई पर ध्यान नहीं दिया. वे हर जॉनर को बखूबी निभाते थे, फिर चाहे रोमांस हो या कॉमेडी. वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन एक्टर हैं.’

आखिर क्यों प्रेयर मीट में नहीं पहुंचे आमिर?

एक्टर ने बताया कि गुरुवार को होने वाली प्रेयर मीट में वे पहुंच नहीं पाए, जिसको लेकर उन्हें बेहद दुख है. आमिर ने कहा, ‘वे मेरे दिल के बेहद करीब थे, मैं उनसे एक साल के अंदर 7, 8 बार मिल चुका था, क्योंकि मुझे उनसे मिलना, उनके साथ समय बिताना बहुत पसंद था. एक बार मैं अपने बेटे आजाद को भी लेकर गया था, क्योंकि आजाद ने अभी तक धर्मेंद्र जी का काम अच्छे से नहीं देखा, तो वो उन्हें कैसे जानेगा.?’

आमिर ने बेटे आजाद को धर्मेंद्र से मिलवाया

आमिर ने आगे कहा, ‘मैंने आजाद से कहा कि आज मैं तुम्हें किसी खास इंसान से मिलवाऊंगा, तो वह मेरे साथ गया और उसने कुछ घंटे उनके साथ बिताए. धर्मेंद्र जी सिर्फ एक अभिनेता होने के साथ-साथ एक नेकदिल इंसान भी थे. वे जिससे भी मिलते, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों या कोई और, हमेशा प्यार और अपनापन से मिलते. उनके जाने से पूरी इंडस्ट्री को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है.’

धर्मेंद्र जी की फिल्मों और भाषा की तारीफ की

आमिर ने कहा, ‘सत्यकाम' से लेकर 'चुपके चुपके' तक उन्होंने हर तरह की फिल्मों में कमाल का काम किया. उनकी भाषा बहुत साफ थी और लाइव इवेंट्स में भी वो बहुत सुंदर बोलते थे. मुझे याद है जब मैं एक किताब के लॉन्च पर गया था, तब उन्होंने जो भाषण दिया था, वह बहुत गरिमापूर्ण था.’