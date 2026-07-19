Add Zee Business As A Preferred Source
App

धमकी के बाद कितनी कड़ी हुई आमिर खान की सुरक्षा? कौन है उनका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड, कितनी है सैलरी

Aamir Khan Security: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी की. शादी के बाद से उनकी काफी आलोचना हो रही है. एक्टर पर लव जिहाद का आरोप लगाया जा रहा है. इतना ही नहीं, वह कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी निशाने पर आ गए हैं. गैंग की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि उनके पास कितने बॉडीगार्ड हैं और उनकी सुरक्षा किसके हाथ में रहती है?

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 19, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:50 AM IST
धमकी के बाद कितनी कड़ी हुई आमिर खान की सुरक्षा? कौन है उनका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड, कितनी है सैलरी

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कैसी है सोनम वांगचुक की हालत? डॉक्टरों ने दिया अपडेट
Sonam Wangchuk42 min ago
2
sharad pawar1 hr ago
3
chaturmas 20261 hr ago
4
Delimitation Bill1 hr ago
5
Ind vs Eng1 hr ago