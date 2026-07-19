धमकी के बाद कितनी कड़ी हुई आमिर खान की सुरक्षा? कौन है उनका सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड, कितनी है सैलरी

Aamir Khan Security: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बाद अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं. सोशल मीडिया पर बीते दिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से एक पोस्ट और ऑडियो क्लिप जारी कर एक्टर को जान से मारने की धमकी देने का दावा किया गया. इस कथित धमकी के बाद मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और एक्टर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई.
सेलेब्स तो अक्सर लाइमलाइट में रहते ही हैं, लेकिन उनके बॉडीगार्ड भी जबरदस्त लाइमलाइट बटोर लेते हैं. सलमान खान के शेरा हों या फिर शाहरुख खान के रवि सिंह, इनके बारे में तो आप खूब जानते हैं. लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बॉडीगार्ड के बारे में बताने वाले हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उनके बॉडीगार्ड कौन हैं?
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस शख्स के पास है, जो इसके एवज में उनसे करोड़ों रुपये लेता है. एक्टर की सुरक्षा का जिम्मा बॉडीगार्ड युवराज घोरपड़े संभालते हैं. आमिर के ये बॉडीगार्ड किसी स्टार से कम नहीं हैं. 'टाइम्स नाउ' की रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवराज घोरपड़े बॉडी बिल्डर हैं. 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद युवराज ने Ace सिक्योरिटी जॉइन की और बाद में उन्हें आमिर खान की सिक्योरिटी का जिम्मा मिला. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर खान के बॉडीगार्ड युवराज को कितनी फीस मिलती है? खबरों और 'मनी कंट्रोल' की रिपोर्ट के मुताबिक, युवराज की सालाना फीस 2 करोड़ रुपये है. हालांकि, इस फीस की हम पुष्टि नहीं करते हैं.
दरअसल, 2011 में दिए अपने एक इंटरव्यू में आमिर खान के बॉडीगार्ड युवराज ने कहा था, 'मैं अपने सर्वाइवल के लिए छोटे-मोटे काम कर गुजर-बसर कर रहा था. फिर मैंने Ace सिक्योरिटी जॉइन की. आज मैं आमिर खान का बॉडीगार्ड हूं. मेरे कई दोस्त हैं, जो मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं हर वक्त आमिर खान के आसपास ही रहता हूं.'
बता दें कि आमिर खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लंबे समय से उनके भरोसेमंद बॉडीगार्ड युवराज घोरपड़े संभाल रहे हैं. युवराज कई सालों से आमिर खान के साथ जुड़े हुए हैं और एक्टर की सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर नजर रखते हैं. एयरपोर्ट से लेकर फिल्मी इवेंट, शूटिंग लोकेशन और विदेश दौरे तक वे आमिर की सुरक्षा में तैनात रहते हैं. युवराज अक्सर आमिर के आसपास सुरक्षा घेरा बनाते हुए नजर आते हैं. वे भीड़ को नियंत्रित करने, अनचाही गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी संभावित सुरक्षा जोखिम की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी निभाते हैं.
एक्टर आमिर खान को कथित तौर पर धमकी मिलने की खबरों के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है. ऐसे मामलों में आमतौर पर संबंधित एजेंसियां और स्थानीय पुलिस खतरे का आकलन करती हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करती हैं. हालांकि, सुरक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, ताकि उनकी सुरक्षा पर असर न पड़े. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हाई-प्रोफाइल हस्तियों की सुरक्षा में केवल बॉडीगार्ड ही नहीं, बल्कि पहले से की गई योजना, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण और सुरक्षित आवाजाही की रणनीति भी अहम भूमिका निभाती है.
बता दें कि सलमान खान के बाद आमिर खान भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हैं. खुद को इस गैंग का सदस्य बताने वाले आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. गैंग का आरोप है कि आमिर कान और दूसरे लोग देश में 'लव जिहाद' को बढ़ावा दे रहे हैं.