पिता आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को लेकर ऐसा क्या बोले बेटे जुनैद खान? हर तरह होने लगी बात, कहा- ‘बच्चों पर उसका गलत असर...’

Junaid Khan on Gauri Spratt: आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने पहली बार अपने परिवार और रिश्तों को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने किरण राव, गौरी स्प्रैट और माता-पिता के तलाक पर बेहद समझदारी भरी बातें कही. जुनैद के बयान से पता चलता है कि उनके परिवार ने हर रिश्ते को प्यार और सम्मान से संभाला. इंटरव्यू में कही गई उनकी कुछ बातें अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में हैं.
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Junaid Khan on Gauri Spratt: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान के बेटे जुनैद खान इन दिनों अपनी फिल्म ‘एक दिन’ को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उन्होंने अपने परिवार और रिश्तों को लेकर खुलकर बात की है. जुनैद ने आमिर खान की दूसरी पत्नी किरण राव और उनकी मौजूदा पार्टनर गौरी स्प्रैट के बारे में भी काफी प्यारी बातें कही हैं. जुनैद ने बताया कि उनके घर में रिश्तों को हमेशा समझदारी और प्यार से संभाला गया. उन्होंने कहा कि बचपन में उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि परिवार में कोई बड़ी परेशानी चल रही है.
इसी वजह से सब कुछ उनके लिए नॉर्मल रहा. जुनैद खान ने किरण राव के बारे में बात करते हुए कहा, ‘किरण बहुत अच्छी इंसान हैं. वे हमेशा से बहुत प्यारी और गर्मजोशी से मिलने वाली रही हैं. हमारे बीच कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. हम लोग हमेशा अच्छे से रहे. उस समय घर के बड़े लोग काफी समझदारी से चीजों को संभाल रहे थे, इसलिए हम बच्चों पर उसका गलत असर नहीं पड़ा’. जुनैद ने आगे बताया कि उनके परिवार में माहौल हमेशा शांत और नॉर्मल ही रखा गया है. इसी वजह से उन्हें कभी किसी तरह की घबराहट या अनकम्फर्टेबल महसूस नहीं हुई.
आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को लेकर भी जुनैद ने काफी सारी बात कीं और उनकी तारीफ की. उन्होंने बात करते हुए कहा, ‘गौरी बहुत स्वीट हैं और मैं पापा के लिए सच में खुश हूं’. जुनैद ने ये भी कहा कि आमिर ने अपने रिश्ते को मीडिया में कब बताया, ये उन्हें ठीक से याद नहीं. लेकिन उनके हिसाब से ये पूरी तरह पर्लनल रिलेशन है और हमेशा वैसा ही रहेगा. जुनैद की बातों से साफ लगा कि वे अपने पिता की जिंदगी के फैसलों का सम्मान करते हैं. उन्होंने किसी भी रिश्ते को लेकर नेगेरिटव बात नहीं की और काफी मैच्योर तरीके से अपनी राय रखी.
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जब जुनैद से पूछा गया कि वह किरण राव और गौरी स्प्रैट को क्या कहकर बुलाते हैं? तो उन्होंने बड़ी सादगी और स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहा, ‘मैं गौरी को उनके नाम से ही बुलाता हूं. पहले मैं किरण को किरण आंटी कहता था. लेकिन जब मैं करीब 15-16 साल का था, तब उन्होंने कहा कि मुझे उन्हें सिर्फ किरण कहना चाहिए’. जुनैद ने ये भी बताया कि उनका पूरा परिवार एक-दूसरे के काफी करीब रहता है. उनके मुताबिक सभी लोग करीब 100 मीटर की दूरी के अंदर ही रहते हैं. अपने माता-पिता (आमिर और रीना) के तलाक पर भी उन्होंने बात की.
उन्होंने कहा, ‘मैं उस समय शायद 7 या 8 साल का था, इसलिए मुझे पहले से कुछ समझ नहीं आया था’. जुनैद ने बताया कि उनके माता-पिता हमेशा बच्चों के सामने एक जैसी सोच रखते थे. उन्होंने कहा, ‘पहली बार मुझे तब लगा कि मम्मी-पापा की राय अलग हो सकती है, जब मैं 19 साल का था’. जुनैद के मुताबिक उस दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, लेकिन बच्चों के सामने उन्होंने हमेशा एकजुट होकर बात की. जुनैद ने आखिर में कहा, ‘मेरे माता-पिता ने हर चीज को काफी समझदारी से संभाला. दो अच्छे लोग हमेशा अच्छे पार्टनर बनें’.
उन्होंने आगे कहा, ‘ये जरूरी नहीं होता. लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी था कि मेरे माता-पिता खुश रहें’. उन्होंने कहा कि अलग होने के बाद भी दोनों ने बच्चों की परवरिश मिलकर की और आज भी कई बार साथ बैठकर बातें करते हैं. जुनैद की बातों से साफ दिखा कि उनके परिवार ने रिश्तों को लड़ाई या तनाव की बजाय समझदारी और सम्मान के साथ संभाला. बता दें, जुनैद ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी. बाद में उन्होंने बॉलीवुड में ‘महाराज’ फिल्म से डेब्यू किया. इसके वे ‘लवयापा’ और ‘एक दिन’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं.
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