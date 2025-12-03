Advertisement
20 की उम्र वाला प्यार! आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग एयरपोर्ट पर आए नजर, कपल की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल

Aamir Khan and Gauri Spratt Spotted Together: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड गौरी के साथ देखा गया. उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वह 20 साल के कोई जवां गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड हों. कपल का एक लेटेस्ट वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 03, 2025, 11:29 PM IST
Aamir Khan and Gauri Spratt Spotted Together: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान हाल ही मे अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ स्पॉट हुए. वैसे तो वह अक्सर गौरी स्प्रैट के साथ नजर आते रहते हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज काफी अलग देखने को मिला. गौरी और आमिर दोनों को साथ में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. दोनों साथ में कहीं से आ रहे थे. गौरी और आमिर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह 20 साल के कोई जवां गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड हों, जो नए-नए प्यार में पड़े हों. 

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 
आमिर और गौरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चारों तरफ छाया हुआ है. इस वीडियो पर हर कोई तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो में आमिर खान ब्लैक पफर जैकेट और लोअर, टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं. इस दौरान आमिर ने बालों में हेयर बैंड भी लगाया हुआ था. उनके साथ गर्लफ्रेंड गौरी ब्लैक जैकेट और डेनिम कुर्ते पहने काफी सिंपल लुक में नजर आई. इस दौरान गौरी बिना मेकअप लुक में नजर आई. वह बहुत ही सिंपल और प्यार दिख रही थीं. दोनों अपनी उम्र से काफी जवां दिख रहे थे. उन्हें देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि आमिर खान 60 साल के हो गए हैं. दूसरी तरफ गरी भी काफी यंग लग रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस दिल खोलकर कर रहे कमेंट
इस वीडियो पर फैंस भी दिल खोलकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा 'यह हीरो एकदम हटकर है.' दूसरे यूजर ने लिखा 'ये जोड़ी कमाल की है.' वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 'आमिर खान काफी दिलकश इंसान हैं.' बता दें कि आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर पहली बार मीडिया को गौरी स्पैट से मिलवाया था. जिसके बाद उनके डेटिंग रूमर्स पर स्टॉप लग गया था. हालांकि गौरी कुछ दिनों के बाद ही कैमरे के सामने नजर आई थी. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

aamir khanGauri Spratt

