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18 दिन की मोहब्बत, फिर बन गई जिंदगी की सबसे बड़ी भूल! आमिर खान के सौतेले भाई की एक्स वाइफ बोलीं- 'इंटीमेट मोमेंट्स में...'

Eva Grover Emotional Story: एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर ने अपने जीवन में काफी दर्द झेला है. हाल ही में उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि आमिर खान के सौतेले भाई ने 18 दिन की डेटिंग के बाद उनसे निकाह कर लिया था, लेकिन शादी के बाद उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा. उनके पति इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान भी मारपीट करते थे.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 20, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:55 AM IST
18 दिन की मोहब्बत, फिर बन गई जिंदगी की सबसे बड़ी भूल! आमिर खान के सौतेले भाई की एक्स वाइफ बोलीं- 'इंटीमेट मोमेंट्स में...'
Image Credit: आमिर खान के सौतेले भाई की एक्स वाइफ का चौंकाने वाला खुलासा

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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