जंगल में आग की तरह फैली आमिर की शादी की खबर, कौन है होने वाली दुल्हनिया?

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) हाल ही में अपनी तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में आए थे. दूसरी बार अपनी शादी तोड़कर आमिर एक बार फिर सिंगल हो गए हैं. लेकिन मनोरंजन जगत के गलियारों में इस वक्त एक खबर बड़ी तेजी से फैल रही है कि जल्द ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट एक बार फिर अपना घर बसाने जा रहे हैं.

आमिर खान (Aamir Khan) ने इसी साल अगस्त में तलाक लेकर सबको चौंका दिया था. एक्टर और उनकी पत्नी किरण राव ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया था और कहा था कि वो आपसी सहमति से एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि वो एक दोस्त की तरह हमेशा एक-दूसरे के साथ रहेंगे और आजाद की मिलकर परवरिश करेंगे.

आपको बता दें, किरण खुद (Kiran Rao) एक फिल्म निर्माता हैं और आमिर की दूसरी पत्नी थीं. दोनों ने दिसंबर 2005 में शादी की थी. इस कपल को इंडस्ट्री के परफेक्ट कपल में एक माना जाता था. दोनों के अलग होने की खबर फैंस के लिए किसी शॉक से कम नहीं थी. दोनों को एक बेटा आजाद भी है. यही नहीं किरण राव आमिर की पहली पत्नी रीना दत्ता के बच्चों इरा और जुनैद के बहुत करीब हैं.

हालांकि फैंस इस समय करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) के साथ आमिर खान (Aamir Khan) की आने वाली फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं उनकी तीसरी शादी के बारे में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर फैली खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि आमिर 'लाल सिंह चड्ढा' के ठीक बाद शादी करने की घोषणा करेंगे. इसके पीछे यह भी तर्क दिया जा रहा है कि अभिनेता यह केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को लेकर कोई विवाद खड़ा हो. यही नहीं कई लोगों ने तो उनकी दुल्हनिया तक की घोषणा कर दी है.

Today, all media is reporting that #AamirKhan will get married with #FatimaSanaShaikh after the release of his film #LaalSinghChaddha! Till now I didn’t believe this. But now I do believe it. Because Fatima hasn’t denied it during last 6 months. Even Fatima is not doing any film.

— KRK (@kamaalrkhan) November 20, 2021